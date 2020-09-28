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Union 'e kiralandı

Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon 'ya başvurarak Beşiktaş ile olan sözleşmesini fesheden 'un yeni adresi oldu. Deneyimli eldiven, Bundesliga ekibi Union 'e imza attı.

Giriş Tarihi: 28.9.2020 20:20 ABONE OL
Loris Karius Union Berlin'e kiralandı

Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Union Berlin, Alman kaleci Loris Karius'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Karius'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Liverpool ile anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Karius, "Berlin'de kariyerim için yeni bir fırsat yakaladığım ve yeniden Bundesliga'ya döndüğüm için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

2018-2020 sezonları arasında kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada kalesinde 95 gol gören Karius, performansı nedeniyle eleştirilmişti.

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Loris Karius Union Berlin'e kiralandı
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