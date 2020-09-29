Rangers-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

Temsilcimiz Galatasaray UEFA AVrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın köklü takımlarından Rangers ile karşı karşıya gelecek. 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise zorlu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı olmuştu.

BAKAN KASAPOĞLU MÜJDEYİ VERDİ

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda zorlu karşılaşmanın şifresiz olarak ekrana geleceğini duyurdu.

RANGERS-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bakan Kasapoğlu yaptığı paylaşımda, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2'de yayınlanacak. Başarılar Galatasaray" ifadelerini kullandı.





GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜR

Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımına Galatasaray'dan yanıt geldi. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

LETONYALI TREIMANIS YÖNETECEK

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla oynayacağı maçta, Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis görev yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak..

ÜLKE PUANI İÇİN KRİTİK MAÇ

Topladığı 28.800 puanla UEFA Ülke Katsayısı sıralamasında 11. sırada yer alan Türkiye'nin takipçilerinden 12. sıradaki İskoçya 28.125, 13. sıradaki Ukrayna ise 28.100 puana sahip. Bu duruma baktığımızda Galatasaray'ın doğrudan rakibimiz İskoçya'nın temsilcisi Rangers ile oynayacağı maç oldukça kritik bir hal aldı.

2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi için de 11. sıradaki yerimiz garanti ve yine Devler'den yukarıdaki madde için bir lütuf bekleyeceğiz ancak 2022-2023 sıralaması için belirleyici olacak olan mevcut sezonda yerimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.