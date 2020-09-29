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Son dakika haberi: 'ta Josef de 'nın lisansı çıktı

Son dakika haberi: 'ta Josef de 'nın lisans problemi çözüldü. Siyah-beyazlılar, 'ya yaptığı geçici lisans başvurusunun ardından 31 yaşındaki oyuncunun lisansını 'ye bildirdi.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 17:33 Son Güncelleme: 29.9.2020 17:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisansı çıktı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni transfer Josef de Souza'nın lisans krizi çözüldü.

Siyah-beyazlılar, FIFA'ya yaptığı geçici lisans başvurusunun ardından 31 yaşındaki oyuncunun lisansını TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş'ta Brezilyalı Josef de Souza'nın lisansı çıkartıldı

Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

AL AHLI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Al Ahli, sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Brezilyalı futbolcuyu geri çağırmıştı. Yıldız futbolcu da antrenman fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşıp eski kulübüne cevap niteliğinde bir paylaşım yapmıştı. Josef de Souza, paylaşımında "geri dönme ihtimalim sıfır (0)" ifadelerini kullanmıştı.



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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisansı çıktı
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