Son dakika: Galatasaray'ın Rangers maçı kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Galatasaray, Neftçi Bakü ve Hajduk Split engellerini aşarak adını play-off turuna yazdırmıştı. Bu turda İskoçya'nın dev kulübü Glasgow Rangers ile karşılaşacak olan Aslan'ın, kamp kafilesi de belli oldu. Sarı-kırmızılılarda iki isim kafilede yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Rangers maçı kafilesi;
ARDA TURAN VE SARACCHİ KADRODA YOK!
Galatasaray'ın İskoçya kafilesinde hastalığı bulunan Arda Turan ile, sakatlığı devam eden Marcelo Saracchi yer almadı.Galatasaray’da Arda Turan şoku