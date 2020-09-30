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Son dakika: 'ın Rangers maçı kadrosu belli oldu!

Son dakika haberleri | 'ne 2. ön eleme turundan katılan , ve engellerini aşarak adını play-off turuna yazdırmıştı. Bu turda İskoçya'nın dev kulübü Glasgow Rangers ile karşılaşacak olan Aslan'ın, kamp kafilesi de belli oldu. Sarı-kırmızılılarda iki isim kafilede yer almadı.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 09:32 Son Güncelleme: 30.9.2020 09:53 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'ın Rangers maçı kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Galatasaray, Neftçi Bakü ve Hajduk Split engellerini aşarak adını play-off turuna yazdırmıştı. Bu turda İskoçya'nın dev kulübü Glasgow Rangers ile karşılaşacak olan Aslan'ın, kamp kafilesi de belli oldu. Sarı-kırmızılılarda iki isim kafilede yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Rangers maçı kafilesi;

ARDA TURAN VE SARACCHİ KADRODA YOK!

Galatasaray'ın İskoçya kafilesinde hastalığı bulunan Arda Turan ile, sakatlığı devam eden Marcelo Saracchi yer almadı.

Galatasaray’da Arda Turan şoku

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Son dakika: Galatasaray'ın Rangers maçı kadrosu belli oldu!
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