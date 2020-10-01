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Fenerbahçeli Samatta'dan flaş itiraf! "..."

'nin ekiplerinden 'dan ettiği , basının karşısına çıktı. Birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan yıldız golcü, hakkında da flaş bir itirafta bulundu. İşte Samatta'nın o sözleri...

Giriş Tarihi: 1.10.2020 14:22 Son Güncelleme: 1.10.2020 14:23 ABONE OL
Fenerbahçeli Samatta'dan flaş itiraf! Vedat Muriqi...

'nin 'dan kadrosuna kattığı , Samandıra 'nde basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçeli Samatta'dan flaş itiraf! Vedat Muriqi...

Tanzanyalı golcünün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Fenerbahçeli Samatta'dan flaş itiraf! Vedat Muriqi...

" dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Dünyaca bilinen bir kulüp. gibi bir takım sizi isteyince 'hayır' diyemiyorsunuz.

Fenerbahçeli Samatta'dan flaş itiraf! Vedat Muriqi...

"VEDAT MURIQI'Yİ HİÇ İZLEMEDİM"

'yi ise hiç izlemedim. O yüzden tarzını bilmiyorum. Kendimle ilgili konuşmam gerekirse; hızlıyım, çevik bir futbolcuyum ama her özelliğimi söylersem rakiplere her şeyimi söylemiş olurum. Benim için en önemli şey gol atmak, gol atmak bana keyif veriyor.

Fenerbahçeli Samatta'dan flaş itiraf! Vedat Muriqi...

Herkesin benden gol atmamı beklediğini biliyorum ama öncelikle takımın başarısı önemli. Ben her şeyimi vermek istiyorum. Konsantre olduğum şey gol krallığı değil, takımıma katkı vermek. Şampiyon olursak mutlu olurum.

Fenerbahçeli Samatta'dan flaş itiraf! Vedat Muriqi...

'a gösterdiğim performans için kimseyi suçlayamam. Belki de Tanrı'nın bir planıydı bu. gibi büyük bir takım gelmeden önce yaşamam gereken bir tecrübeydi... O tecrübeyi yaşadığım için mutluyum.

Fenerbahçeli Samatta'dan flaş itiraf! Vedat Muriqi...

Takımdaki herkes yeni olmasına rağmen öyle bir hava yok. Herkese buraya çok hızlı adapte olmuş. Ben de geldikten sonra onlarla iyi anlaşmaya başladım. Takıma adaptasyon sürecim hızlıydı.

Fenerbahçeli Samatta'dan flaş itiraf! Vedat Muriqi...

Dürüst olmak gerekirse benim ulaştığım başarılara ulaşan bir başka Tanzanyalı oyuncu yok. Yetenekten ziyade beni Tanrı'nın seçmesi olarak bakıyorum buna. Birçok insan Tanzanyalı oyuncuların neler yapabileceğini bilemediği için aslında benim için zorlayıcı durum da bu.

Fenerbahçeli Samatta'dan flaş itiraf! Vedat Muriqi...

Ben de bir insan ve Müslümanım. Tanrı beni seçti diye düşünüyorum. Başkalarına yardım etmem lazım diye düşünürüm. Birçok insan yiyecek bile bulamıyor. Paylaşmalı ve her zaman dayanışma içinde olmalıyız.

Fenerbahçeli Samatta'dan flaş itiraf! Vedat Muriqi...

Tüm Tanzanyalılar, 'yi destekleyecek. , Tanzanya'dan çok taraftar kazandı."

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Fenerbahçeli Samatta'dan flaş itiraf! "Vedat Muriqi..."
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