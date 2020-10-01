Fenerbahçeli Samatta'dan flaş itiraf! "Vedat Muriqi..."

"VEDAT MURIQI'Yİ HİÇ İZLEMEDİM"

Vedat Muriqi'yi ise hiç izlemedim. O yüzden tarzını bilmiyorum. Kendimle ilgili konuşmam gerekirse; hızlıyım, çevik bir futbolcuyum ama her özelliğimi söylersem rakiplere her şeyimi söylemiş olurum. Benim için en önemli şey gol atmak, gol atmak bana keyif veriyor.