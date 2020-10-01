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için 'Feda' dedi

Alanya ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki Senegalli golcü Cisse, ağustos başında 'den talep ettiği imza parasından vazgeçti. 1.5 milyon euro olan maaş beklentisini 900 bin euro seviyesine çekti. İşte detaylar...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 1.10.2020 ABONE OL
Papiss Cisse Fenerbahçe için 'Feda' dedi

Fenerbahçe santrfor transferinde son kararını verdi... Alanyaspor ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki Papiss Demba Cisse'yi bonservissiz olarak kadrosuna kattı. Teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla Alanya'dan tanıdığı eski öğrencisi Cisse'yi istemesi bu transferde en etkili faktörlerden biri oldu. Futbolcunun da ücretinde indirime gitmesi imzanın atılmasını sağladı.

YILLIK TOPLAM MALİYETİ 1 MİLYON EURO
CİSSE, ağustos başı talep ettiği imza parasından vazgeçti. Ayrıca 1.5 milyon Euro olan maaş beklentisini, 900 bin Euro seviyelerine çekti. 1 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza atan tecrübeli golcünün menajerlik ücretleri dahil toplam maliyetinin yıllık 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.

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KRALLIK GEÇEN SEZON KAÇTI AMA
Papiss Demba Cisse, dün İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve transferinin resmen açıklanması bekleniyor. Cisse havalimanında soruları şöyle yanıtladı: "Erol Bulut ile yeniden çalışacağım için heyecanlıyım. Geçen sezon krallığa çok yaklaştım ancak olmadı. Şimdi bu sezona odaklıyım."

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Papiss Cisse Fenerbahçe için 'Feda' dedi
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