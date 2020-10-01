Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'den anlaşmaya vardığı 24 yaşındaki Fransız sağ bek Valentin Rosier İstanbul'a geldi.
Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'den Valentin Rosier ile anlaşma sağlamıştı.
24 yaşındaki Fransız sağ bek, siyah-beyazlı takıma imza atmak için İstanbul'a geldi.
Valentin Rosier ve Djaniny Semedo İstanbul'da
19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da doğan Valentin Rosier, futbola 2002 yılında FC Albiassain altyapısında başladı. Sağ bek, 2015 yılına kadar 5 ayrı altyapıda top koşturdu.
2015-2016 sezonunda Rodez AF altyapısından A takıma çıkarılan oyuncu, tam 1 sezon sonra dikkat çekici oyunu ile Fransa'nın Dijon takımına transfer oldu. Dijon takımında 3 sezon top oynayan bek, 78 maça çıktı. 2019-2020 sezonunda 5 milyon Euro ve bir futbolcu karşılığında Sporting CP takımına transfer oldu. Ayrıca 5 sezonda 3 ayrı kulüpte forma terleten Valentin Rosier'in hiç golü bulunmuyor.