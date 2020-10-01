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Son dakika: için sağlık kontrolünden geçti

Son dakika haberleri | çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, sağlık kontrolünden geçti. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor...

Giriş Tarihi: 1.10.2020 12:55 Son Güncelleme: 1.10.2020 13:29 ABONE OL
Son dakika: Papiss Cisse Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig'in son iki haftasında gol atamayan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçmişti. Sezon başında kadrosunda bulunan Vedat Muriqi, Frey, Allahyar ve Mevlüt Erdinç gibi golcülerle yollarını ayıran sarı-lacivertliler, hücum hattına Samatta, Valencia ve Mame Thiam gibi isimleri katmıştı.



Geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile gösterdiği başarılı performansla gol krallığı tablosunda ikinci sırada yer alan Papiss Cisse, Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul'a gelmişti. Kanarya, forvet hattına son transfer olarak düşündüğü yıldız ismi sağlık kontrolünden geçirdi.

İmzaların kısa sürede atılıp, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

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Son dakika: Papiss Cisse Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti
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