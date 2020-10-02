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Son dakika! 'da dev ! 'nin Fransız yıldızı...

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezonun başında kiraladığı Seri ve Lemina ile yolları ayıran Galatasaray, orta sahada oluşan boşluğu Etebo ve Taylan Antalyalı ile doldurdu ancak uzun lig maratonundan dolayı bir transfer daha yapmak istiyor. Transfer sezonunun sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalara hız veren Aslan, 'nin Fransız yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.10.2020 07:15 Son Güncelleme: 2.10.2020 07:20 ABONE OL
Son dakika! Galatasaray'da dev transfer! Chelsea'nin Fransız yıldızı...

Orta saha bölgesine takviye isteyen 'ın gündemine 'de forma şansı bulamayan geldi.

Son dakika! Galatasaray'da dev transfer! Chelsea'nin Fransız yıldızı...

Geçen sezon Monaco'ya kiralanan 26 yaşındaki Fransız orta saha için sarıkırmızılıların kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Son dakika! Galatasaray'da dev transfer! Chelsea'nin Fransız yıldızı...

Fildişi Sahilli asıllı futbolcunun birçok talibinin olduğu öğrenilirken, 'nin kulübe gelecek en iyi teklifi değerlendireceği aktarıldı.

Son dakika! Galatasaray'da dev transfer! Chelsea'nin Fransız yıldızı...

İngiliz kulübünde bu sezon da hiçbir müsabakada forma giyemeyen 'ya; , ve Milan da talip oldu.

Son dakika! Galatasaray'da dev transfer! Chelsea'nin Fransız yıldızı...

Yıldız futbolcunun durumunun şu ana kadar netleşmemesinin kendisini huzursuz ettiği gelen haberler arasında.

Son dakika! Galatasaray'da dev transfer! Chelsea'nin Fransız yıldızı...

23 MAÇA ÇIKTI 1 GOL, 2 ASİST YAPTI
döneminde ismi G.Saray'la anılan 20 yaşındaki orta saha Jens Petter Hauge, 5 milyon euro'ya Bodo'dan Milan'a transfer oldu.

Son dakika! Galatasaray'da dev transfer! Chelsea'nin Fransız yıldızı...

Fotomaç'ın haberine göre Milan'ın bu nedenle Bakayoko transferinde fazla ısrarcı olmayacağı düşünülüyor. Yıldız futbolcunun isminin son günlerde Paris Saint- Germain ve ile de anıldığı ifade edildi.

Son dakika! Galatasaray'da dev transfer! Chelsea'nin Fransız yıldızı...

'ın Bakayoko'yu ikna etmesi için ödeyeceği para dışında sunacağı planlamanın da önemli olduğu kaydedildi.

Son dakika! Galatasaray'da dev transfer! Chelsea'nin Fransız yıldızı...

1.89 boyundaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Monaco'da 23 maça çıkarken; 1 gol attı, 2 asist yaptı.

Son dakika! Galatasaray'da dev transfer! Chelsea'nin Fransız yıldızı...

Bakayoko'nun transferi için bonservisi ve kiralama bedeli olarak toplam 56 milyon euro ödendi.

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Son dakika! Galatasaray'da dev transfer! Chelsea'nin Fransız yıldızı...
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