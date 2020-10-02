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FK deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

'in 4. haftası FK - karşılaşmasıyla başlıyor. Geçtiğimiz hafta 'u mağlup eden Fırtına, milli araya 2'de 2 yaparak girmek istiyor. Bu zorlu karşılaşma öncesi Uğurcan Çakır ve Plaza'nın forma giyemeyeceği Trabzonspor'da ilk 11 de netleşti.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 12:31 Son Güncelleme: 2.10.2020 12:33 ABONE OL
Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Fırtına, 'in 4. haftasında bugün deplasmanda FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Ligde geçen hafta sahasında 'u 3-1 yenerek alan bordo- mavililer, FK karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Fırtına, ligde bu sezon oynadığı 3 maçta 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde ederken 4 puan topladı.

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Teknik direktör Eddie Newton, karşısında deplasmanda sezonun almayı hedefliyor. Dış sahada ilk maçta Denizlispor ile 0-0 kalan ekibi, Gaziantep'te kazanarak zirveye doğru tırmanışa geçmeyi hedefliyor.

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Bordo-mavili takıma yeni oyun anlayışını ve sistemini empoze etmek isteyen İngiliz teknik adam, 'un ardından FK'yı da yenerek ikide iki planları yapıyor.

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

SÜPER LİG'DE 3. KEZ

2019-2020 sezonundan itibaren tarihinde ilk kez 'de mücadele etmeye başlayan FK, ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

İki takım arasında oynanan iki müsabakada Fırtına sahasında rakibini 4-1 yendi, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer 5 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Papy, Toşca, Kana-Biyik, Morais, Olkowski, Kenan, Andre, Güray, Jefferson, Maxim

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

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Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler
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