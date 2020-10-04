Kasımpaşa 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu.

İlk yarıda karşılıklı gol pozisyonlarına giren iki ekipte gol bulmakta zorlanırken ev sahibi Kasımpaşa'da 28. dakikada Yusuf Erdoğan topu ağlara gönderse de gol VAR nedeniyle iptal edildi.

İlk yarını sonlarına doğru girilirken ev sahibi ekip ilk devrenin duraklama dakikalarında Yusuf Erdoğan ile bu kez golü buldu ve 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise daha az tempolu bir maç oynayan iki takımda başka gol bulmazken karşılaşma 1-0 ev sahibi Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle son buldu.

Ligdeki ilk üç maçında 7 puan toplayan Galatasaray, ilk yenilgisini aldı.

Kasımpaşa ise bu galibiyetle 6 puana yükseldi.

Kasımpaşa - Galatasaray maçında gol VAR'a takıldı!

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