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Son Dakika Haberi | istifa mı etti? 'in sahadan ayrılması sonrası... Abdurrahim Albayrak hakkında flaş açıklama!

karşılaşması sonrası istifa mı etti? Kasımpaşa karşılaşması sonrası son dakika haberleri peş peşe gelmeye başladı. 'in sahayı erkenden terk ederek soyunma odasına gitmesinin ardından sosyal medyada flaş bir iddia hızla yayıldı. Twitter'da Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak istifa ettiği iddia edildi. Bu iddianın hemen ardından, kaynak gösterilen haber ajansından detaylı bir açıklama geldi. İşte, Abdurrahim Albayrak istifa mı ettiği sorusunun yanıtı ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 4.10.2020 22:15 Son Güncelleme: 4.10.2020 22:22 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Abdurrahim Albayrak istifa mı etti? Fatih Terim'in sahadan ayrılması sonrası... Abdurrahim Albayrak hakkında flaş açıklama!

istifa etti iddiası, bugün sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Demirören Haber Ajansı'nı kaynak gösteren sosyal medya kullanıcıları, Abdurrahim Albayrak'ın ikinci Başkanlığı'ndan istifa ettiğini paylaştı. Ancak DHA, kısa bir süre içinde konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Abonelerine geçtiği bilgi metninde Demirören Haber Ajansı, haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK İSTİFA MI ETTİ? DHA'DAN YALAN HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Demirören Haber Ajansı, DHA'yı kaynak göstererek Twitter kullanıcıları tarafından yayılan yalan haberi yalanladı. DHA, şu açıklamayı paylaştı:


Son Dakika Haberi | Abdurrahim Albayrak istifa mı etti? Fatih Terim'in sahadan ayrılması sonrası... Abdurrahim Albayrak hakkında flaş açıklama!

"ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE;

Sosyal medyada Kulübü İkinci Başkanı Sayın 'ın istifa ettiğine yönelik Demirören Haber Ajansı (DHA) kaynak gösterilerek yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

DHA tarafından abonelerimize böyle bir haber servis edilmemiştir.

Abonelerimizin bilgisine sunarız."

Son Dakika Haberi | Abdurrahim Albayrak istifa mı etti? Fatih Terim'in sahadan ayrılması sonrası... Abdurrahim Albayrak hakkında flaş açıklama!

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Son Dakika Haberi | Abdurrahim Albayrak istifa mı etti? Fatih Terim'in sahadan ayrılması sonrası... Abdurrahim Albayrak hakkında flaş açıklama!
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