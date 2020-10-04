Son Dakika Haberi | Abdurrahim Albayrak istifa mı etti? Fatih Terim'in sahadan ayrılması sonrası... Abdurrahim Albayrak hakkında flaş açıklama!

Abdurrahim Albayrak istifa etti iddiası, bugün sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Demirören Haber Ajansı'nı kaynak gösteren sosyal medya kullanıcıları, Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray ikinci Başkanlığı'ndan istifa ettiğini paylaştı. Ancak DHA, kısa bir süre içinde konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Abonelerine geçtiği bilgi metninde Demirören Haber Ajansı, haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
ABDURRAHİM ALBAYRAK İSTİFA MI ETTİ? DHA'DAN YALAN HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Demirören Haber Ajansı, DHA'yı kaynak göstererek Twitter kullanıcıları tarafından yayılan yalan haberi yalanladı. DHA, şu açıklamayı paylaştı:
"ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE;
Sosyal medyada Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak'ın istifa ettiğine yönelik Demirören Haber Ajansı (DHA) kaynak gösterilerek yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
DHA tarafından abonelerimize böyle bir haber servis edilmemiştir.
Abonelerimizin bilgisine sunarız."
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