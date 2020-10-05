Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi kimdir? Kemal Ademi kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?

Transfer döneminin hareketli takımlardan olan Fenerbahçe, Süper Lig'de de iyi bir başlangıç yaptı. Ligde ikinci sırada bulunan sarı lacivertliler, transfer döneminde getirdiği isimlerle de dikkatleri çekmişti. Fenerbahçe, son olarak İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı. Peki, Kemal Ademi kimdir? Kemal Ademi kaç yaşında, hangi takımlarda oynaıd, mevkisi ne? İşte detaylar…

KEMAL ADEMİ KİMDİR?

Kemal Ademi 23 Ocak 1996'da Almanya'da dünyaya geldi. Futbola İsviçre'nin FC St. Gallen 1879 takımında başlayan forvet oyuncusu, 2015'te Almanya'ya yelken açtı. Hoffenheim, ilk başta kiralık olarak kadrosuna kattığı Ademi'yi bir sonraki sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Hoffenheim II'de 2 sezon forma giyen Ademi, 2018'de İsviçre'ye Neuchatel Xamax formasıyla döndü.