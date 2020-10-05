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'nin yeni transferi kimdir? , hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?

Transfer döneminin şampiyonu , bir ismi daha kadrosuna kattı. Bu sezona hızlı bir giriş yapan ve yıldız isimleri kadrosuna katmayı başaran sarı lacivertli takım, son olarak İsveçre’nin Basel takımında forma giyen ’yi kadrosuna kattı. Transferin açıklanması ile birlikte, ‘, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı’ soruları sarı lacivertli taraftarlar tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar

Giriş Tarihi: 5.10.2020 10:45 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi kimdir? Kemal Ademi kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?

Transfer döneminin hareketli takımlardan olan Fenerbahçe, Süper Lig'de de iyi bir başlangıç yaptı. Ligde ikinci sırada bulunan sarı lacivertliler, transfer döneminde getirdiği isimlerle de dikkatleri çekmişti. Fenerbahçe, son olarak İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı. Peki, Kemal Ademi kimdir? Kemal Ademi kaç yaşında, hangi takımlarda oynaıd, mevkisi ne? İşte detaylar…

KEMAL ADEMİ KİMDİR?

Kemal Ademi 23 Ocak 1996'da Almanya'da dünyaya geldi. Futbola İsviçre'nin FC St. Gallen 1879 takımında başlayan forvet oyuncusu, 2015'te Almanya'ya yelken açtı. Hoffenheim, ilk başta kiralık olarak kadrosuna kattığı Ademi'yi bir sonraki sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Hoffenheim II'de 2 sezon forma giyen Ademi, 2018'de İsviçre'ye Neuchatel Xamax formasıyla döndü.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi kimdir? Kemal Ademi kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?
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