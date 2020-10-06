Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

'ya sevk edildi

, sevklerini açıkladı. Deplasmanda FK ile karşılaşacak , saha olayları nedeniyle Profesyonel 'na sevk edildi.

Giriş Tarihi: 6.10.2020 19:05 ABONE OL
Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkleri resmi sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamada, Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-mavili takımın PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

TFF'nin sitesinden yapılan bildiride şu ifadeler yer aldı: "TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.10.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

TÜM PFDK KARARLARI İÇİN TIKLAYIN...

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: İlkokul ve Liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?
BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da çok ses getirecek BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2020 MasterChef mavi – kırmızı takımlar nasıl oldu?
HES kodunda yeni dönem resmen başlıyor! Son Dakika Haberi: Hayatın her alanına geliyor!
MPİ ile Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 5 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı
Son dakika haberleri: İşte Dağlık Karabağ çatışmalarındaki son durum! İlham Aliyev'den kritik açıklamalar geldi...
Coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklaması geldi! En erken o tarihte görebiliriz...
Bakan Selçuk son dakika açıkladı | Okullar ne zaman açılacak? 2,3,4,8 ve 12.sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor, ayrıntılar neler?
Yeşilçam’ın usta ismi Mehmet Yağmur hayatını kaybetti! Koronavirüse yenik düştü!
Azerbaycan ordusu kritik aşamayı geçti! Harekatın seyrini değiştiren hamle...
Pandemi döneminde psikolog evinize geldi
Pandemi döneminde psikolog evinize geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA