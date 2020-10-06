Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkleri resmi sitesinden duyurdu.
Yapılan açıklamada, Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-mavili takımın PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.
TFF'nin sitesinden yapılan bildiride şu ifadeler yer aldı: "TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.10.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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