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'a büyük müjde!

'in 3. haftasında sahasında ile berabere kalan Aslan, daha sonra çıktığı Rangers ve maçlarından mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda yaptığı kadro tercihi nedeniyle eleştirilen teknik direktör 'e 4 müjde birden geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.10.2020 15:03 Son Güncelleme: 7.10.2020 15:08 ABONE OL
Galatasaray'a büyük müjde!

, milli maçlar için lige verilen arayı sakatlığı olan futbolcular için avantaja çevirmek istiyor.

Galatasaray'a büyük müjde!

'in dönüşünü beklediği isimlerin başında Emre Akbaba geliyor. Geçtiğimiz sezonun son maçında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu, uzun süredir forma giyemiyor.

Galatasaray'a büyük müjde!

Sağ üst arka adalesinde problem yaşayan Emre'nin, milli takım arasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Galatasaray'a büyük müjde!

Emre Akbaba'nın, ekim ayı sonuna kadar fiziksel olarak tam performansa ulaşabileceği belirtildi.

Galatasaray'a büyük müjde!

Terim'in, hazır olmasından sonra oyun sistemini Emre'nin üzerine kurabileceği öğrenildi.

Galatasaray'a büyük müjde!

maçında sakatlanan Saracchi ise milli aradan sonraki Aytemiz mücadelesinde forma giyebilecek.

Galatasaray'a büyük müjde!

maçında sakatlanan Etebo ve Taylan Antalyalı'nın adalelerinde ise zorlanma tespit edildi.

Galatasaray'a büyük müjde!

Tedavilerine başlanan iki futbolcunun Aytemiz maçına hazır olacağı ifade edildi. (Fanatik)

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Galatasaray'a büyük müjde!
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