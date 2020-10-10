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için tehlikesi kapıda!

Şampiyonlar Ligi'ni kaçıran ve pandemi kayıpları ile gelirleri iyice azalan , 'ya verdiği 10 milyon euro zarar limitini aşmış durumda. Galatasaray için yeniden tehlikesi gündemde.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 10.10.2020 ABONE OL
Galatasaray için Finansal Fair Play tehlikesi kapıda!

TFF'nin %15 sapma ile birlikte 493.3 milyon TL harcama limiti koyduğu G.Saray, ön libero transferi yapmayarak limitlere uydu.

TFF ile sorun yaşamayan sarı-kırmızılılarda FFP tehlikesi baş gösterdi. 2018'de UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayan G.Saray'a transferde 'sattığın kadar al' zorunluluğu getirilmişti.

2 yıldır bu kurala uyan Aslan, 2019-20'de azami 10 milyon euro açık vermeyi taahhüt etmişti. Şampiyonlar Ligi geliri ve tribün geliri sayesinde sınırı aşmayan G.Saray, UEFA ile yapılan anlaşma çerçevesinde zarar etmeden başa baş bütçeye sahip olmak zorunda.

2 sene sonra Devler Ligi pastasından mahrum kalan ve Koronavirüs sürecinde tribün gelirinden de olan kulübün finansal tablosu incelendiğinde 14 milyon Euro zarar söz konusu.

Tekrardan FFP tehlikesine giren Galatasaray, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi'nin yapacağı incelemeye kadar 14 milyon Euro zararı sıfıra indirmenin çaresini arıyor.

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Galatasaray için Finansal Fair Play tehlikesi kapıda!
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