Beşiktaş - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçına çıkacak. Sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, son iki maçında mağlup olarak 4 puanda kaldı. Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Karagümrük, topladığı 7 puanla üst sıralarda bulunuyor.
ANLIK SKOR TAKİBİ
Beşiktaş 2-1 Fatih Karagümrük
16' Josef de Souza (BJK)
25' Atiba (BJK)
30' Yannis Salibur (FKG)
İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Welinton, Necip, Josef, Atiba, Atakan, Oğuzhan, Gökhan, Aboubakar.
Karagümrük: Açıklandığında güncellenecektir.