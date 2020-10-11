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haftası nedeniyle 'e verilen arada kulüpler özel maçlarla hazırlıklarını sürdürüyor. da bu doğrultuda ile 'nde bir araya geliyor. Maçın canlı anlatımı sabah.com.tr spor sayfasında. (Haber sürekli güncellenecektir.)

Giriş Tarihi: 11.10.2020 14:04 Son Güncelleme: 11.10.2020 14:34 ABONE OL
Beşiktaş - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçına çıkacak. Sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, son iki maçında mağlup olarak 4 puanda kaldı. Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Karagümrük, topladığı 7 puanla üst sıralarda bulunuyor.

ANLIK SKOR TAKİBİ

Beşiktaş 2-1 Fatih Karagümrük

16' Josef de Souza (BJK)
25' Atiba (BJK)
30' Yannis Salibur (FKG)

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Welinton, Necip, Josef, Atiba, Atakan, Oğuzhan, Gökhan, Aboubakar.

Karagümrük: Açıklandığında güncellenecektir.

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Beşiktaş - Fatih Karagümrük | CANLI
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