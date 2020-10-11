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neden ilk 11'de yok! İşte cevabı...

Uluslar B Ligi 3. Grup maçında A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Milli Takım'da 'nün 11'de sahaya çıkmaması merak konusu oldu. Yıldız futbolcu son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahaya ilk 11'de çıkamadı.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 23:28 Son Güncelleme: 11.10.2020 23:36 ABONE OL
Çağlar Söyüncü neden ilk 11'de yok! İşte cevabı...

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya deplasmanda konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Almanya hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç ve Enes Ünal yerine Rusya karşısında Ozan Kabak, Zeki Çelik, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11'de forma giydi.

Milli takımda, Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye'de, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu ise maç kadrosuna alınmadı.

ÇAĞLAR SON ANTRENMANDA SAKATLANDI

Milli Takım'ın başarılı stoperi Çağlar Söyüncü de zorlu karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanda sakatlandığı için 11'de yer almadı.

TRİBÜNLERE TARAFTARLAR ALINDI

Moskova'da oynanan karşılaşmada tribünde taraftarlar da yer aldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftarın maçı tribünde izlemesine izin verildi.

Yaklaşık 7 bin taraftar tribünde mücadeleyi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi.

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Çağlar Söyüncü neden ilk 11'de yok! İşte cevabı...
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