Rusya Türkiye CANLI İZLE - Rusya Türkiye milli maç TRT 1 CANLI YAYIN linki BURADA!

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- milli maç linki BURADA!

UEFA Uluslar Ligi 3. Karşılaşması kapsamında ve A milli takımları yeşil sahada bir araya geliyor. Ayyıldızlı millilerimizin özel maçta Almanya karşısındaki mücadeleci oyunu sonrasında 3-3’lük skorla berabere kalması Uluslar Ligi’nde Rusya karşısında galibiyet umutlarını arttırdı. Yer aldığı grupta 1 puana sahip olan millilerimiz, 6 puanlı Rus ekibini sahadan eli boş göndermek istiyor. Öte yandan milli maçı izlemek ve ayyıldızlıları desteklemek isteyenler yoğun şekilde “ ” şeklinde araştırarak TRT canlı yayın linki araştırmalarını sürdürüyor. Bu başlık altında ile linkini bulabilir ve karşılaşmayı keyifle izleyebilirsiniz. İşte TRT 1 milli maç canlı yayını…

Giriş Tarihi: 11.10.2020 21:11 Son Güncelleme: 11.10.2020 21:11 ABONE OL
Rusya Türkiye CANLI İZLE - Rusya Türkiye milli maç TRT CANLI YAYIN linki BURADA!

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız bugün B grubu 3. Karşılaşmaları kapsamında ile deplasmanda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya ile özel bir karşılaşmada bir araya gelen ayyıldızlılar karşılaşmada mücadeleyi bırakmadan geriye düşülen skoru beraberliğe taşımasıyla övgü kazanmıştı. Bu maç sonrasında Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynanacak maç için de galibiyet yönünde umutlar ve moral artış gösterdi. Diğer yandan milli maçı izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyen futbolseverler "Rusya " şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. ve linkini burada bularak maç saatinde keyifle izleyebilirsiniz.

RUSYA TÜRKİYE CANLI İZLE – TRT 1 MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN LİNKİ

canlı izle linki ve milli maça ilişkin ilk 11 ve diğer tüm detaylar şöyle;

Rusya Türkiye CANLI İZLE - Rusya Türkiye milli maç TRT CANLI YAYIN linki BURADA!

UEFA Uluslar Ligi B grubu 3. karşılaşmaları kapsamında ile yeşil sahada karşı karşıya geliyor. TSİ 21.45'te TRT 1 ekranlarında naklen şifresiz yayınlanacak. Aşağıda yer alan linki ile maç saatinde ayyıldızlı ekibimizi izleyerek destek verebilirsiniz.

RUSYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN LİNKİ | TRT 1 CANLI İZLE

RUSYA TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

Rusya XI: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Zobnin, Ozdoev, Miranchuk, Ionov, Kuzyaev, Dzyuba

TÜRKİYE XI: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Stat: VTB Arena

Rusya Türkiye CANLI İZLE - Rusya Türkiye milli maç TRT CANLI YAYIN linki BURADA!

UEFA ULUSLAR LİGİ'NİN ÜÇÜNCÜ HAFTASINA 10 MAÇLA DEVAM EDİLDİ

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde 10 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 2. Grup maçında İngiltere, evinde Belçika'yı 2-1 yendi. İngiltere'nin gollerini 39. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 65. dakikada Mason Mount kaydetti. Belçika'nın golünü 16. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku attı.

Rusya Türkiye CANLI İZLE - Rusya Türkiye milli maç TRT CANLI YAYIN linki BURADA!

B Ligi 1. Grup mücadelesinde ise Norveç, sahasında Romanya'yı 13, 64 ve 74. dakikalarda Erling Haaland, 39. dakikada Alexander Sörloth'un golleriyle 4-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup: Bosna Hersek-Hollanda: 0-0

2. Grup: İngiltere-Belçika: 2-1

3. Grup: Hırvatistan-İsveç: 2-1

Rusya Türkiye CANLI İZLE - Rusya Türkiye milli maç TRT CANLI YAYIN linki BURADA!

B Ligi

1. Grup: Norveç-Romanya: 4-0

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-0

Finlandiya-Bulgaristan: 2-0

Rusya Türkiye CANLI İZLE - Rusya Türkiye milli maç TRT CANLI YAYIN linki BURADA!

C Ligi

2. Grup: Estonya-Kuzey Makedonya: 3-3

Ermenistan-Gürcistan: 2-2

4. Grup: Kazakistan-Arnavutluk: 0-0

Litvanya-Belarus: 2-2

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