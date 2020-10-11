Rusya Türkiye CANLI İZLE - Rusya Türkiye milli maç TRT 1 CANLI YAYIN linki BURADA!

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız bugün B grubu 3. Karşılaşmaları kapsamında Rusya ile deplasmanda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya ile özel bir karşılaşmada bir araya gelen ayyıldızlılar karşılaşmada mücadeleyi bırakmadan geriye düşülen skoru beraberliğe taşımasıyla övgü kazanmıştı. Bu maç sonrasında Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynanacak maç için de galibiyet yönünde umutlar ve moral artış gösterdi. Diğer yandan milli maçı izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyen futbolseverler "Rusya Türkiye canlı izle" şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. TRT 1 canlı yayın ve Rusya Türkiye canlı izle linkini burada bularak maç saatinde keyifle izleyebilirsiniz.
Rusya Türkiye canlı izle linki ve milli maça ilişkin ilk 11 ve diğer tüm detaylar şöyle;
UEFA Uluslar Ligi B grubu 3. karşılaşmaları kapsamında Rusya ile Türkiye yeşil sahada karşı karşıya geliyor. TSİ 21.45'te TRT 1 ekranlarında naklen şifresiz yayınlanacak. Aşağıda yer alan TRT 1 canlı yayın linki ile maç saatinde ayyıldızlı ekibimizi izleyerek destek verebilirsiniz.
Stat: VTB Arena
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde 10 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan A Ligi 2. Grup maçında İngiltere, evinde Belçika'yı 2-1 yendi. İngiltere'nin gollerini 39. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 65. dakikada Mason Mount kaydetti. Belçika'nın golünü 16. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku attı.
B Ligi 1. Grup mücadelesinde ise Norveç, sahasında Romanya'yı 13, 64 ve 74. dakikalarda Erling Haaland, 39. dakikada Alexander Sörloth'un golleriyle 4-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi'nde tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup: Bosna Hersek-Hollanda: 0-0
2. Grup: İngiltere-Belçika: 2-1
3. Grup: Hırvatistan-İsveç: 2-1
B Ligi
1. Grup: Norveç-Romanya: 4-0
4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-0
Finlandiya-Bulgaristan: 2-0
C Ligi
2. Grup: Estonya-Kuzey Makedonya: 3-3
Ermenistan-Gürcistan: 2-2
4. Grup: Kazakistan-Arnavutluk: 0-0
Litvanya-Belarus: 2-2