Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye - Sırbistan CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Sırbistan milli maç CANLI YAYIN

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dördüncü karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı’mız Sırbistan’ı evinde konuk ediyor. Kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşma bugün (14 Ekim 2020 Çarşamba) Türk Telekom Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak. Maçı izlemek ve ayyıldızlı ekibimize destek olmak isteyenler “” şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bu başlık altında linkine ulaşabilir, karşılaşmayı keyifle izleyebilirsiniz. İşte milli maç canlı yayın linki…

Giriş Tarihi: 14.10.2020 21:05 Son Güncelleme: 14.10.2020 21:05 ABONE OL
Türkiye - Sırbistan CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Sırbistan milli maç CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımı'mız dördüncü maçı kapsamında bugün (14 Ekim 2020 Çarşamba) İstanbul Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Önceki maçta Rusya ile 1-1'lik skorla berabere kalan millilerimizin bugünkü maçını izlemek ve destek vermek isteyen futbolsever vatandaşlarımız "" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İçeriğimizde linki ve maç ilişkin son dakika bilgilerine ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN CANLI İZLE - TÜRKİYE SIRBİSTAN MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN

Türkiye - Sırbistan canlı izle TRT Spor kanal linki ile milli maç son dakika detayları ile ilgili ayrıntılar şöyle;

Türkiye - Sırbistan CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Sırbistan milli maç CANLI YAYIN

Türkiye Sırbistan maçında ilk düdük 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 21.45'te çalacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemliğini Georgi Kabakov üstlenirken, mücadele TRT SPOR ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Türkiye - Sırbistan CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Sırbistan milli maç CANLI YAYIN

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Sırbistan arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom Stadı

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic

Türkiye - Sırbistan CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Sırbistan milli maç CANLI YAYIN

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Türkiye - Sırbistan CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Sırbistan milli maç CANLI YAYIN
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