Türkiye - Sırbistan CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Sırbistan milli maç CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi dördüncü maçı kapsamında bugün (14 Ekim 2020 Çarşamba) İstanbul Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Önceki maçta Rusya ile 1-1'lik skorla berabere kalan millilerimizin bugünkü maçını izlemek ve destek vermek isteyen futbolsever vatandaşlarımız "Türkiye - Sırbistan canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İçeriğimizde Türkiye Sırbistan milli maç canlı yayın linki ve maç ilişkin son dakika bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Türkiye - Sırbistan canlı izle TRT Spor kanal linki ile milli maç son dakika detayları ile ilgili ayrıntılar şöyle;
UEFA Uluslar Ligi Türkiye Sırbistan maçında ilk düdük 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 21.45'te çalacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemliğini Georgi Kabakov üstlenirken, mücadele TRT SPOR ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Sırbistan arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Türk Telekom Stadı
Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic
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