Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Alanayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Öte yandan Cimbom'da Taylan Antalyalı idmana katıldı.

Sarı kırmızılıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 Süper Lig Sezonu beşinci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri le başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan Taylan Antalyalı, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Milli takım dönüşü dün adaptasyon çalışması yapan Radamel Falcao antrenmanın tamamında takımla beraber yer aldı.

Yapılan MR tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan ve yorgunluğa bağlı ağrıları nedeni ile dünü tedaviyle geçiren Omar Elabdellaoui, bugün kondisyonerler eşliğinde salonda yenilenme çalışması yaptı.

Galatasaray Futbol Takımı, Alanyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam yaptıktan sonra Pazartesi günü gerçekleşecek müsabaka için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek."