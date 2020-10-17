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reddetti! milli takım yolu kapandı

, 'nın aralarında Galatasaraylı 'un da bulunduğu yeni oyuncuları kadrosuna eklemesine ilişkin gelen talebi reddetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:20 Son Güncelleme: 17.10.2020 16:53 ABONE OL
FIFA reddetti! Ryan Donk milli takım yolu kapandı

FIFA Surinam Milli Takımı'nın kadrosuna yeni oyuncuların eklemesine izin vermişti. Bu gelişme sonrası, Surinam Milli Takımı bazı futbolcuları bünyesine katmak için girişimlerine başlamıştı.

Kadroya dahil edilmek üzere Galatasaray'ın Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un da listede bulunduğu bazı isimler için başvuruda bulunan Surinam Milli Takımı'na FIFA'dan yanıt geldi.

DONK İÇİN RET YANITI!

FIFA, Donk'un da içinde olduğu iki isim için ret yanıtı verirken, 8 futbolcunun talebine olumlu dönüş yaptı.

Hollanda Devlet Kanalı NOS'un haberine göre Damil Dankerlui (FC Groningen), Ryan Koolwijk (Almere City), Ishan Kort (Almere City), Dion Malone (NAC Breda), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Roland Alberg (Roda JC), Nigel Hasselbaink (geen club) ve Tjaronn Chery (Maccabi Haifa) gibi isimler için yapılan başvuru kabul edildi.

Ancak 8 futbolcuyu oynatabilmek için yaptığı başvuru kabul edilen Surinam'a, Galatasaraylı Ryan Donk için olumsuz yanıt geldi. Donk'un yanı sıra Seattle Sounders takımından Leerdam için yapılan başvuru da FIFA tarafından reddedildi. Geri çevrilme gerekçesinin henüz net olmadığı, Surinam'ın bunun için açıklama beklediği belirtildi.

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FIFA reddetti! Ryan Donk milli takım yolu kapandı
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