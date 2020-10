Keşke Şenol Hoca gitmeseydi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transferlerin tanıtım toplantısında kulübün ve futbol kamuoyunun gündemine dair değerlendirmede bulundu. Çebi, Milli Takım'la ilgili bir soru üzerine, "Beşiktaş'ta olduğu gibi Milli Takımımız da genç oyuncularımızla parlayacaktır. Şenol Hoca'nın başarılı olduğunu zaten gördük, yaşadık. Keşke Beşiktaş'tan gitmeseydi, açık açık itiraf ediyorum. Gitmesi için çok uğraştılar.. Olsun, güzel güneşli günlere hazırlıyor Milli Takımımızı" şeklinde konuştu.Sergen Yalçın'ın kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren başkan Çebi, "Geçen sene 13. sıradan 3. sıraya geldik. Başarısına önem veriyorum. Hocamız mukavele isterse uzatırızHer zaman Beşiktaş'ta mukavele alabileceğini biliyor. Biz o güveni, ona verdik" dedi. Ahmet Nur Çebi, eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın avukatı tarafından yapılan "Beşiktaş'tan şu ana kadar hiç para almadık" şekildeki açıklamanın hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:"Avcı, kulübümüze emek vermiş bir teknik adamdır. 3 yıllık konratın içerinde yazılı olan haklar, hukuklar var. Kendisine ayrıldığı günden bu yana herhangi ödeme yapmadık. Araya dostlar, hatırlı insanlar girdi. Avukatın yaptığı açıklamayı kâle almıyorum. Avukatlar ekonomilerini düşünürler. Abdullah Hoca açıklama yapacak kadar yürekli ve güçlüdür. Buluşmamızda,demişti. Ancak avukatıyla yaptığımız görüşmelerde uzlaşma sağlayamadık."Ahmet Nur Çebi, transferlerle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Transferin bizim tarafımızdan yönetilmediği gibi bir yanlış algı oluşturulmaya çalışıyor. Gidenlerin yerine nokta atışı yaptık.Geçen kadrodan 8 milyon Euro daha az harcadık. Hocanın istedikleri yerine, onaylamadıklarının alındığı şeklinde bir durum yok. Bu işler, ekip işidir. Hocanın, scoutların, yöneticilerin görüşleri vardır. Transferleri hep beraber yaptık.Geçmiş yönetimden hesap sorma iddiasıyla göreve gelmediklerini vurgulayan Başkan Çebi, "İhraç gibi konular mağdur yaratmak için yapılıyor. KPMG raporlarının gecikmesi pandemiden dolayı oldu. Denetimi kulübün kasasından yaptırıyoruz. Şahsımdan yaparsam yanlış anlaşılırdı. Müdahil olmuyorum. Çünkü işin içerisindeyim. Benimle ilgili bir şey çıkarsa hesabını veririm, korkmuyorum. Bankalarla sürekli, her gün anlaşma yapıyoruz. Aslında yapılandırma yapılmış, ceket teslim edilmiş, biz de o ceketi geri almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Ahmet Nur Çebi, "Dorukhan'la yeni sözleşme yapılacak mı?" sorusuna da "Burası Beşiktaş, oynamak istemeyen kimseyle işimiz olmaz." diyerek oldukça manidar bir cevap verdi.Beşiktaş, hentbol sezonunu anlamlı bir şekilde açtı. Beykoz Belediyesi ile oynanan maça Başkan Çebi'nin davetiyle geçtiğimiz aylarda canice katledilen Pınar Gültekin'in ailesi geldi. Müsabaka öncesi sporcular tişörtlerinde kadın cinayetlerine kurban gidenlerin isimlerini taşıdı. İki takım da "Kadına şiddete hayır" pankartlarıyla parkeye çıktı. Çebi ise Pınar Gültekin'in babası Sıddık ve annesi Şefika Gültekin'e kızlarının adının yazılı olduğu formayla birlikte, çiçek ve plaket takdim edildi.Geçmişi konuşmak önümüzdeki günlerdeki şampiyonluk hedefini gerçekleştirme adına enerji kaybı yaratır. Önemli olan şu andaki mevcutla en iyi sonucu ortaya çıkarabilmektir. Sergen Hoca'nın patronluğunda mevcut kadro performansını yüzde 100'e çıkarabilirse Beşiktaş bu yarışın içinde olur. Bundan sonra günü ve anı doğru yönetebilmek başarıda en kritik kriterdir.Beşiktaş, transfer döneminde fazla gündem oldu. Ama bu süreç bitti, şimdi yönetimin, Sergen Hoca'nın ve oyuncuların tek vücut olup Beşiktaş'ı hedefe taşıma zamanı.Sosyal medya, hayatımıza girdikten sonra kulüp yöneticilerinin en çok etkilendiği yer oldu. Beşiktaş Başkanı Çebi yapılan yoğun eleştirilerin ardından 9 oyuncu ile medyanın önüne çıktı ve ne kadar büyük bir baskı altında olduğunu adeta itiraf eder gibiydi. Bunun dışında dikkatimi çeken detaylar şunlardı:Sayın Başkan biraz sertti.Açık açık gözdağı verdi.Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta kalması gerektiğini söylerken, oynanan bir takım oyunları dile getirmeye çalıştı. Çebi'nin kastettiği bu oyunlar neydi bilmiyoruz ama Güneş ile bir kez daha çalışmak istediğinin açık bir beyanıydı bu.Sergen Yalçın'ın da 9 futbolcunun arasında oturmasını tercih ederdim. Sayın Başkan, hocaya olan güvenini bir kez daha söylerken, yeni bir sözleşmenin de yolunu açtı.Abdullah Avcı ile olan sorunlar belli ki devam ediyor. Ortada sözleşme var. Ne Avcı sözleşmedeki maddelerden vazgeçiyor ne de Beşiktaş geri adım atıyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım.Beşiktaş'ın transferlerinin ve futbolunun orantısız eleştirildiğini defalarca söyledim. Diğer büyük takımlara gösterilen hoşgörü ve iltifat, Beşiktaş özelinde ağır eleştirilere dönüşüyor. Ancak dün Başkan Çebi'nin çizdiği dört dörtlük transfer, dört dörtlük takım portresine katılmıyorum. İkinci konu ise, 'Sergen Yalçın isterse sözleşme imzalarız' sözleri ki bu tamamen hocaya destek açıklamasıdır. Yalçın'ın 'Beşiktaş'ta kalmak için sözleşmeye gerek yok' sözlerini unutmadığımız gibi. Çebi'nin Beşiktaş'taki döneminde iyi anlaştığı Güneş'i özlemesi doğaldır. Hem Milli Takım'a hem de Beşiktaş'a sabır gösterilmesini istemesi de doğru bir çağrı.ORTA SAHA25500 BİN EURO (KİRA)KAYSERİAranızda olamadığım için üzgünüm. Pandemi döneminden geçiyoruz ve bu nedenden dolayı normal zamanlarda yaşamıyoruz. Ben de bunu tecrübe ediyorum. Daha önce söylediğim gibi olmak istediğim yerdeyim. Takıma da bir mesajım var: Ben gelene kadar sıkı çalışın.Kovid- 19'a yakalanan Mensah tanıtıma telekonferans ile katıldı.STOPER21ŞARTLI BEDELSİZ (KİRALIK)A.MADRİDBurada olduğum ve Beşiktaş formasını giydiğim için çok mutluyum. Hedefimiz bütün kupalarda ve şampiyonalarda başarılı olmak. İyi bir kadromuz ve teknik ekibimiz var. Hedeflerimize ulaşacağımıza eminiz. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.STOPER31TAKASALANYASPORBüyük bir kulübe geldim, bunun bilincindeyim. Herkese sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yaparak takıma yardımcı olmak istiyorum. Burası şampiyonluklara alışkın bir kulüp, ben de buna katkıda bulunmaya çalışacağım.ÖN LİBERO31BEDELSİZAHLİBütün camiaya iyi şanslar dilerim. Bu formayı giymek benim adıma çok büyük mutluluk. Takımın başarısı için diğer arkadaşlarımla birlikte sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bundan taraftarımızın ve camiamızın hiçbir kuşkusu olmasın.SANTRFOR28BEDELSİZPORTOBaşkanımız başta olmak üzere, teknik direktörüme, takım arkadaşlarıma ve diğer herkese teşekkür etmek istiyorum. Aynı istek ve arzuyla Beşiktaş'a geri döndüm. Bu formayı yeniden terletecek olmaktan dolayı mutluyum. Burada şampiyonluklar yaşadım yine yaşamak istiyorum.SAĞ KANAT28BEDELSİZY.MALATYABu büyük camianın bir parçası olmaktan her zaman mutluluk duydum ve çok gururluyum. İlk günkü gibi aynı heyecan ve istekle formayı taşıyacağıma dair her zaman söz veriyorum. Sözümü tutmak için de gerek sahada gerekse idmanlarda ne isteniyorsa yapmaya hazırım.SAĞ KANAT21150 BİN EUROALTINORDUBeşiktaş'ın büyüklüğünü tartışmaya gerek yok. Bu kulübü en iyi yerlere getirmek için diğer arkadaşlarımızla birlikte çok çalışıp mücadele edeceğiz. Beşiktaş formasını giydiğim için çok mutluyum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum.SOL BEK30BEDELSİZALANYASPORBeşiktaş formasını giymek benim için büyük bir onur. Yıllarca bu seviyede oynamak için çok çalıştım. Şimdi, emeklerimin karşılığını alıyorum ve bunun tadını çıkarıyorum. Yakalayacağımız başarılarla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ve mücadeleye her zaman hazırız.SAĞ KANAT28BEDELSİZ (KİRA)LEİCESTERBeşiktaş'ta ve Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi oyunculardan kurulu güçlü bir takımımız var. Umarım bu pandemi süreci bir an önce biter ve taraftarımız aramıza döner. Beşiktaş'ta oynarken taraftar duygusunu hissetmek çok önemli bizim için.SAĞ BEK24200 BİN EURO (KİRA)SPORTİNGBuradaki oyuncu grubu ve kulübün bana yaklaşımını beğendiğim için Beşiktaş'tayım. İnşallah bu sezon şampiyon oluruz ve taraftarımız da aramıza döner. Çok fazla konuşmayı sevmiyorum. Konuşmak yerine kendimi sahadaki futbolumla anlatmak istiyorum.