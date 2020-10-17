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Seviye atlamak için ’deyim

sarı-lacivertli kulübe olma nedenini açıkladı: “Futbola 13 yaşında ’ta başladım. Orada basamak atladım ve yükseldim. Bu sene ayrılmanın zamanı gelmişti. Kendimi geliştirmek için bu fırsatı kabul ettim. Farklı bir atmosfer yaşamak amacıyla buraya geldim.”

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Seviye atlamak için Fenerbahçe’deyim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, dün basının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu. Ülkesinin PAOK takımından sarı-lacivertli ekibe gelen Yunan futbolcu, doğru tercih yaptığına inandığını söyledi.
Sarı-lacivertli takıma transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pelkas, "Fenerbahçe beni gerçekten çok istedi. Erol Bulut'u tanıyorum. Çok iyi bir insan ve teknik direktör. Umarım hızlı bir şekilde takıma adaptasyon sağlarım" dedi.

REKABETİN OLMASI ÇOK AVANTAJLI
Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Garry Rodrigues ve Mame Thiam ile beraber oynamıştım. Takımda çok iyi oyuncular var. Ben de futbolu tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Umarım hep birlikte iyi bir takım kimyası yakalarız. Şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Takımdaki rekabet hakkında da konuşan Pelkas, "Her birimiz daha iyi olmak adına en iyimizi ortaya koymak zorundayız. Rekabetin olması takıma avantaj sağlayacaktır" dedi.

TARAFTARLA BULUŞMAK İSTİYORUM
Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız oyuncu, "Futbola 13 yaşında PAOK'ta başladım. Orada doğdum diyebilirim. Hayatımın çoğu kısmı PAOK'ta geçti. Orada basamak atladım ve yükseldim. Bu sene ayrılmanın zamanı gelmişti. Kendimi geliştirmek için bu fırsatı kabul ettim. Farklı bir atmosfer yaşamak için buraya geldim. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftarı biliyorum. Stadımızda taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde görüş belirtti.

YUNANİSTAN'DAN DAHA İYİ
Süper Lig ile ilgili değerlendirmede bulunan Pelkas, "Süper Lig'de maçlar oldukça yüksek bir tempoda oynanıyor. Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Tzavellas ve Bakasetas ile de görüştüm. Buranın güzel bir lig olduğunu söylediler ve Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmem konusunda tavsiyede bulundular. Yunanistan'dan daha iyi bir lig. Ben de bunu yaşayıp göreceğim" ifadesini kullandı.

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Seviye atlamak için Fenerbahçe’deyim
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