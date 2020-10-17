Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’da 3 önemli sorun

’da 3 önemli sorun

Bordo-mavililerde, maçı öncesi büyük sıkıntı var. Abdulkadir Parmak virüslü bir hastayla temasta olduğu için izolasyona alındı. 39 derece ateşle hastaneye kaldırıldı. de bağırsak enfeksiyonuna yakalandı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Trabzonspor’da 3 önemli sorun

Trabzonspor, Başakşehir maçı öncesi beklenmedik problemlerle karşılaştı. Bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan bordomavililer, bugünkü Medipol Başakşehir maçında 3 önemli futbolcusundan yararlanamayacak. İşte bu üç isim:

ABDULKADİR PARMAK: Koronavirüs testi pozitif olan biriyle temas ettiği için evde izolasyon sürecini geçiren futbolcunun kasığındaki sakatlık da bu dönemde tedavi edilemedi. Abdulkadir'in bir süre daha antrenmanlara katılamayacağı belirtildi.

CALEB EKUBAN: Gana Milli Takımı'ndaki oda arkadaşı Beşiktaşlı Bernard Mensah'ın Koronavirüs testinin pozitif çıkması bordo-mavili futbolcuyu da olumsuz etkiledi. Önceki gün 39 derece ateşle hastaneye kaldırılan Ekuban'ın testi negatif çıksa da kendisini hâlâ toparlayamadığı ve bugün forma giyemeyeceği ifade edildi.

ANTHONY NWAKAEME: Ailesini görmek için Nijerya'ya giden Nwakaeme, dönüşte rahatsızlandı ve bağırsak enfeksiyonuna yakalandığı tespit edildi. Tedavi sürecinde idmanları da kaçıran Nwakaeme'nin maça yetişmesinin zor olduğu ancak kadroda yer alabilmesi için sağlık ekibinin seferber olduğu vurgulandı.

KAMİL AHMET ORTA SAHAYA
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Flavio ve Abdulkadir Parmak'ın yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi'yi orta sahada oynatacak. Mevkii sağ bek olmasına rağmen geçen sezondan beri defans dörtlüsünün solunda da görev yapan Kamil Ahmet, bordo-mavililerinin jokeri oldu.

'BEŞ YILDA BORCU BİTİRİRİZ'
Trabzonspor'da 47. Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı. Kulübün borcunun 928 milyon TL olduğu açıklanırken Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Net borcumuz 928 milyon TL, yani 99 milyon Euro'ya inmiş durumda. Trabzonspor son iki sezonda 26 yabancı transfer edip 13 milyon Euro ödeme yapmıştır. Sattığı futbolculardan ise 44 milyon Euro kazanmıştır. Bu politikamız devam ederse 5 yıl sonra borcumuz kalmayacaktır" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Esra Erol’da programında flaş gelişme Türkiye’nin konuştuğu olayda DNA testinin sonucu açıklandı
SON DAKİKA HABERİ! Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! "Daha çabuk yakalanıyor, daha zor atlatıyor"
SON DAKİKA! Meteoroloji'den sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı geldi: İstanbullular hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları: Güncel ve canlı gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Ekim bugün ne kadar?
SON DAKİKA HABERİ: 16 Ekim korona tablosu: 16 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu
SON DAKİKA HABERİ: Markar Esayan kimdir? Markar Esayan, kaç yaşında, nereli, ölüm sebebi nedir?
Lalin isminin anlamı nedir? Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın çocuklarına vereceği isim Lalin ne demek, ne anlama gelir? İşte detaylar...
SON DAKİKA: Yeni bir pandemi başlangıcı olabilir | Dünya alarma geçti! Çin’deki alfakoronavirüsün insanlara bulaşabildiği ortaya çıktı
iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatı ortaya çıktı! iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max kaç TL?
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ilk adımı attı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’da 3 önemli sorun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA