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'in 5. haftası bugün oynanacak iki maçla kapanıyor. Gecenin maçında sahasında 'u konuk ediyor. 4. hafta sonunda yenilgisi bulunmayan Alanyaspor haftaya lider girmişti. Ev sahibi Galatasaray ise 4. haftada 'ya deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. İki takımında mutlak galibiyet istediği bu zorlu maçın canlı anlatımı ve tüm detayları sabah.com.tr/spor sayfasında...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 18:49 Son Güncelleme: 19.10.2020 20:16 ABONE OL
Galatasaray - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 5. haftası bugün oynanacak iki maçla kapanıyor. Gecenin maçında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. 4. hafta sonunda yenilgisi bulunmayan Alanyaspor haftaya lider girmişti. Ev sahibi Galatasaray ise 4. haftada Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

Maç öncesinde Galatasaray'ın 7, konuk Alanyaspor'un ise 10 puanı bulunuyordu. Akdeniz ekibi, maçtan puan çıkartması halinde 5. haftayı da lider tamamlayacak.



İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Falcao

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Babacar, Bakasetas, Davidson, Bareiro

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9. RANDEVU
Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de bu zamana kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, turuncu-yeşilliler ise 1 kez kazanabildi. 1 mücadele de eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 22 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 10 kez gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezonki müsabakada Galatasaray maçı 1-0 kazanırken, Alanyaspor da Alanya'da 4-1'lik skorla galip gelmişti.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında en son geçtiğimiz sezon 30. haftada Trabzonspor'a karşı 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, daha sonra evinde oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

LUYINDAMA SINIRDA
Galatasaray'da 26 yaşındaki defans oyuncusu Christian Luyindama, Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Luyindama cezalı olursa gelecek hafta deplasmanda oynanacak BB Erzurumspor maçında takımını yalnız bırakacak.

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Galatasaray - Alanyaspor | CANLI
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