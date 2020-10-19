Midtjylland Sörloth transfrei için Crystal Palace'dan pay istiyor!

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth, sezon başında Crystal Palace ile bordo-mavili kulübün ortak anlaşması sonucu Alman ekibi Red Bull Leipzig'e transfer olmuştu.

Bundesliga ekibi, 20 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonuslar karşılığında Norveçli golcüyü kadrosuna katarken, transfer ücreti Crystal Palace ile Trabzonspor arasında eşit şekilde paylaşılmıştı.

FC MIDTJYLLAND DEVREYE GİRDİ!

Ancak transferde Crystal Palace ve Trabzonspor'a bir ortak daha çıktı! Danimarka Ligi'nin son şampiyonu FC Midtjylland'ın, eski futbolcusu Sörloth için satıştan pay istediği öne sürüldü.

Danimarka basınında yer alan habere göre Midtjylland, Alexander Sörloth'u 2018 yılında Palace'a bir sonraki satıştan yüzde 25'lik pay karşılığında gönderdi ve bu nedenle para talep ediyor.

772 BİN EURO PAY İSTİYOR

Haberin detaylarında verilen bilgiye göre, Midtjylland'ın Palace'tan alması gereken payın 8 milyon kron (772 bin euro) civarında olduğu belirtildi. Kulüp, Norveçli forveti, Palace'a 9 milyon euro karşılığında satmıştı.





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