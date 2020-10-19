Ryan Babel'den 'el' itirafı!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcuları Ryan Babel ile Marcelo Saracchi, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Oynadığı pozisyon ile ilgili konuşan ve iptal edilen golü değerlendiren Babel, "Hocamın benimle verdiği karar önemli. Solda, sağda, forvette, forvet arkasında her yerde oynayabilirim. Çok üzgünüm, farkında olmadan elle dokunmuşum ve golümüz iptal edildi. Hocamız nerede görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

SARACCHI: FORMAMA KAVUŞTUĞUM İÇİN MUTLUYUM ANCAK...

Yaklaşık 1 ay süren sakatlığının ardından tekrar formasına kavuşan Saracchi ise, "Tekrar formama kavuştuğum için mutluyum. Ancak diğer yandan alınan sonuçtan ve gösterdiğimiz performanstan mutlu değilim. Kimse de mutlu olamaz diye düşünüyorum. Öz eleştiri yapıp daha iyi olmalıyız." şeklinde konuştu.