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Sörloth: Hızlı hücumlara dikkat etmeliyiz

Alman ekibinin yeni forveti, karşısında dikkati elden bırakmamaları gerektiğini söyledi

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Leipzig'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Alexander Sörloth, bir Türk kulübü ile karşılaşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Alman ekibinin oyun stilinin kendisine uygun olduğunu belirten Norveçli golcü, şöyle devam etti: "Başakşehir karşısında oynamak hiç kolay olmayacak. Takım savunması çok iyi olan ve kreatif oyuncuları sayesinde de pozisyonlar üretebilen bir rakip. Özellikle de kontrataklarına çok dikkat etmemiz gerek. Yeniden Türkiye'ye gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Rakamlarla Leipzig

5 Bu sezon 4 lig ve 1 de Almanya Kupası maçında sahaya çıkan Leipzig, tamamını kazanırken 13 gol atıp, 2 gol yedi
511 Alman ekibinin kadrosunun piyasa değeri 511.5 milyon Euro (4 milyar 766 milyon TL)
2 Türk takımları arasından sadece Beşiktaş ile 2017-18'de Ş.Ligi'nde karşı karşıya gelen Alman ekibi 2 maçta da yenildi.
3 3. kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Leipzig geçen sezon grubunu lider tamamlarken yarı finale kadar yükselmeyi başarmıştı.

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Sörloth: Hızlı hücumlara dikkat etmeliyiz
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