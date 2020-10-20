Sörloth: Hızlı hücumlara dikkat etmeliyiz

Alman ekibinin yeni forveti, Başakşehir karşısında dikkati elden bırakmamaları gerektiğini söyledi
Giriş Tarihi: 20.10.2020ABONE OL
Leipzig'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Alexander Sörloth, bir Türk kulübü ile karşılaşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Alman ekibinin oyun stilinin kendisine uygun olduğunu belirten Norveçli golcü, şöyle devam etti: "Başakşehir karşısındaoynamak hiç kolayolmayacak. Takım savunmasıçok iyi olan ve kreatifoyuncuları sayesindede pozisyonlar üretebilenbir rakip. Özelliklede kontrataklarına çokdikkat etmemiz gerek.Yeniden Türkiye'yegelmeyi sabırsızlıklabekliyorum."
Rakamlarla Leipzig
5 Bu sezon 4 lig ve 1 de Almanya Kupası maçında sahaya çıkan Leipzig, tamamını kazanırken 13 gol atıp, 2 gol yedi
511 Alman ekibinin kadrosunun piyasa değeri 511.5 milyon Euro (4 milyar 766 milyon TL)
2 Türk takımları arasından sadece Beşiktaş ile 2017-18'de Ş.Ligi'nde karşı karşıya gelen Alman ekibi 2 maçta da yenildi.
3 3. kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Leipzig geçen sezon grubunu lider tamamlarken yarı finale kadar yükselmeyi başarmıştı.