Sörloth: Hızlı hücumlara dikkat etmeliyiz

Leipzig'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Alexander Sörloth, bir Türk kulübü ile karşılaşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Alman ekibinin oyun stilinin kendisine uygun olduğunu belirten Norveçli golcü, şöyle devam etti:5 Bu sezon 4 lig ve 1 de Almanya Kupası maçında sahaya çıkan Leipzig, tamamını kazanırken 13 gol atıp, 2 gol yedi511 Alman ekibinin kadrosunun piyasa değeri 511.5 milyon Euro (4 milyar 766 milyon TL)2 Türk takımları arasından sadece Beşiktaş ile 2017-18'de Ş.Ligi'nde karşı karşıya gelen Alman ekibi 2 maçta da yenildi.3 3. kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Leipzig geçen sezon grubunu lider tamamlarken yarı finale kadar yükselmeyi başarmıştı.