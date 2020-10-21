Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gökhan Gönül Trabzonspor maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu

maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu

, 'in 6. haftasında ağırlayacağı karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor. Bordo-mavili rakibi karşısında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertlilere bir de müjdeli haber geldi. mücadelesini kaçıran sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 10:11 Son Güncelleme: 21.10.2020 10:24 ABONE OL
Gökhan Gönül Trabzonspor maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek. Sarı-lacivertliler, zorlu derbinin hazırlıklarına devam ediyor.

Kanarya'da teknik direktör Erol Bulut yönetiminde dün gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve koşunun ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynandı.

Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme programı dahilinde çalıştı.

Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer alamayan kaptan Gökhan Gönül, takımla idmanlara başladı.

Deneyimli sağ bekin Erol Bulut'un şans vermesi durumunda Trabzonspor'a karşı forma giymesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...
1 bardağı vücuttaki bütün yağı ve şekeri yakıyor!
Dün akşam MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 20 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...
SON DAKİKA! Karabağ'ın kalbine giden Suşa'dan kritik haber geldi
SON DAKİKA HABERİ: Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı! Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, son durum ne?
20 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel ürünler kataloğu bu Cuma da büyük indirimlerle geliyor!
Cumhurbaşkanı'ndan son dakika: 5. ve 9. sınıflar ne zaman gidecek, okula başlayacak? Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
Altın fiyatları son dakika 21 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika: Maske kullanımında sonbahar riskine dikkat! Islanan maskeler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökhan Gönül Trabzonspor maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA