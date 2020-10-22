Flaş iddia! Abdurrahim Albayrak aday olmak istiyor

Galatasaray camiasında ortam çok sıcak... Seçim ateşi iyice kendini hissettirmeye başladı. Sarı-kırmızılı kulübün üyeleri önce mali genel kurul sonrasında da seçim bekliyor. Taraftarda da artık seçim sesleri yükseldi. Başkan Mustafa Cengiz'in üst üste yaptığı açıklamalarla gündemi sarsarken her ne kadar geçtiğimiz günlerde "Bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum. Niye kaçayım ki genel kuruldan" ifadelerini kullansa da ne seçim ne de genel kurul için somut bir adım atmış değil.

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ADAY OLMAK İSTİYOR

Bir yandan olağan takvime göre Mayıs 2021'de de halihazırda Galatasaray'ı seçim bekliyor. Metin Öztürk resmen adaylığını açıklarken, Burak Elmas ile Ozan Korkut da çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut yönetimin kimi aday çıkaracağı da bu noktada büyük soru işareti. Galatasaray'da yöneticilik tecrübesi anlamında mevcut yönetim içeresindeki en yetkin kişi Abdurrahim Albayrak.

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ALBAYRAK'IN ÖNÜNDEKİ ENGEL...

Galatasaray İkinci Başkanı, başkanlığa adaylığını koymak istiyor. Hep en büyük hayali olan Galatasaray Başkanlığını yapmak isteyen Albayrak'ın adaylık sürecinde ise bir engeli var. O engel de başkan Mustafa Cengiz'in yine seçimde aday olmak istemesi. Bir yönetimden iki aday çıkmasının doğru olmayacağını düşünen Abdurrahim Albayrak için bu durum başkanlık hayalini sekteye uğratıyor.

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