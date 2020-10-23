Babel paradoksu!

Yönetimin büyük bölümünün eleştirdiği Radamel Falcao'dan Başkan Mustafa Cengiz de desteğini çekti. Alanyaspor maçının ikinci yarısında ileri uçta Falcao yerine Babel'i tercih eden Fatih Terim ise kararsız kaldı. Terim, performansını yeterli bulmadığı Falcao'yu ilk 11'den kesmek istiyor ancak Hollandalı'nın sözleşmesindeki opsiyonu da dikkate alıyor. Bu sezon 20maçta oynaması halinde sözleşmesi1 yıl daha uzayacak 33 yaşındaki hücumoyuncusu şu ana kadar 8 maçta formagiydi. Babel'in sözleşmesi uzarsa maaş bütçesini düşürmeye çalışan sarı-kırmızılı kulübün kasasından önümüzdeki sezon enaz 2.5 milyon Euro çıkacak. Falcao'dan memnun olmayan Fatih Terim, mali gerçeklerden dolayı Babel tercihinde zorlanıyor. Diagne de beklentilerikarşılamadığı için Terim'in işi iyiceçıkmaza giriyor.
- BİR GÖRÜŞ -
LEVENT TÜZEMEN Terim, yönetime kulak verir GALATASARAY yönetimi, Babel'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzamasını istemez. Bunu Fatih Terim de çok iyi biliyor. Taraftar zatenBabel'i istemiyor, Babel de beklentilerikarşılayamadığı gibi eski gücünden uzakolarak tüccar zihniyetiyle futbol oynuyor. Ben Terim'in, Babel ile ilgili yönetimin duyduğu hassasiyete kayıtsız kalmayacağına inanıyorum. Ocak ayına kadar Terim, Babel-Falcao-Diagne üçlüsünden alabileceği verimi almaya çalışacaktır. Devre arasına kadarBabel'in de kupa ve lig dahil 20 maçtagörev yapacağını düşünmüyorum. Üstelik Babel'in 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücreti el yakıyor. Yönetim de bu ücretten kurtulmanın yollarını arıyor. Şartlar zorlarsa yönetim, sözleşmenin 1 yıl daha uzamaması için Terim'den kadroya alınmamasını bile isteyebilir.
Feghouli idmanda da yok!
G.SARAY, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tek antrenman ile günü tamamladı. Savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durulurken, taktik oyunlar sonrasında idman noktalandı. Alanya maçında ilk 11'e alınmayan ve yedek bırakılan Feghouli dünkü antrenmana çıkmadı. Önceki gün sırt ağrıları nedeniyleçalışmayı yarıda bırakan Cezayirli yıldızınbu nedenle çalışmaya katılmadığı bildirildi.Sol üst arka adalesinde ağrı hissedenLinnes antrenmanda yer almadı.