Babel paradoksu!

Yönetimin büyük bölümünün eleştirdiği Radamel Falcao'dan Başkan Mustafa Cengiz de desteğini çekti. Alanyaspor maçının ikinci yarısında ileri uçtayerinetercih eden Fatih Terim ise kararsız kaldı. Terim, performansını yeterli bulmadığı Falcao'yu ilk 11'den kesmek istiyor ancak Hollandalı'nın sözleşmesindeki opsiyonu da dikkate alıyor.Babel'in sözleşmesi uzarsa maaş bütçesini düşürmeye çalışan sarı-kırmızılı kulübün kasasından önümüzdeki. Falcao'dan memnun olmayan Fatih Terim, mali gerçeklerden dolayı Babel tercihinde zorlanıyor.- BİR GÖRÜŞ -LEVENT TÜZEMENyönetimi, Babel'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzamasını istemez. Bunu Fatih Terim de çok iyi biliyor.Ben Terim'in, Babel ile ilgili yönetimin duyduğu hassasiyete kayıtsız kalmayacağına inanıyorum. Ocak ayına kadar Terim,üçlüsünden alabileceği verimi almaya çalışacaktır.Üstelik Babel'in 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücreti el yakıyor. Yönetim de bu ücretten kurtulmanın yollarını arıyor. Şartlar zorlarsa yönetim, sözleşmenin 1 yıl daha uzamaması için Terim'den kadroya alınmamasını bile isteyebilir.G.SARAY, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tek antrenman ile günü tamamladı. Savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durulurken, taktik oyunlar sonrasında idman noktalandı. Alanya maçında ilk 11'e alınmayan ve yedek bırakılan Feghouli dünkü antrenmana çıkmadı.