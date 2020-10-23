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paradoksu!

Yıllık 2.5 milyon Euro alan Hollandalı oyuncunun sözleşmesinin uzamasına yönetim soğuk bakıyor. ise Falcao ve Diagne’den istediği verimi alamadığı için ’i ilk 11’e koymak istiyor

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Babel paradoksu!
Yönetimin büyük bölümünün eleştirdiği Radamel Falcao'dan Başkan Mustafa Cengiz de desteğini çekti. Alanyaspor maçının ikinci yarısında ileri uçta Falcao yerine Babel'i tercih eden Fatih Terim ise kararsız kaldı. Terim, performansını yeterli bulmadığı Falcao'yu ilk 11'den kesmek istiyor ancak Hollandalı'nın sözleşmesindeki opsiyonu da dikkate alıyor. Bu sezon 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak 33 yaşındaki hücum oyuncusu şu ana kadar 8 maçta forma giydi. Babel'in sözleşmesi uzarsa maaş bütçesini düşürmeye çalışan sarı-kırmızılı kulübün kasasından önümüzdeki sezon en az 2.5 milyon Euro çıkacak. Falcao'dan memnun olmayan Fatih Terim, mali gerçeklerden dolayı Babel tercihinde zorlanıyor. Diagne de beklentileri karşılamadığı için Terim'in işi iyice çıkmaza giriyor.

- BİR GÖRÜŞ -
LEVENT TÜZEMEN
Terim, yönetime kulak verir
GALATASARAY yönetimi, Babel'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzamasını istemez. Bunu Fatih Terim de çok iyi biliyor. Taraftar zaten Babel'i istemiyor, Babel de beklentileri karşılayamadığı gibi eski gücünden uzak olarak tüccar zihniyetiyle futbol oynuyor. Ben Terim'in, Babel ile ilgili yönetimin duyduğu hassasiyete kayıtsız kalmayacağına inanıyorum. Ocak ayına kadar Terim, Babel- Falcao-Diagne üçlüsünden alabileceği verimi almaya çalışacaktır. Devre arasına kadar Babel'in de kupa ve lig dahil 20 maçta görev yapacağını düşünmüyorum. Üstelik Babel'in 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücreti el yakıyor. Yönetim de bu ücretten kurtulmanın yollarını arıyor. Şartlar zorlarsa yönetim, sözleşmenin 1 yıl daha uzamaması için Terim'den kadroya alınmamasını bile isteyebilir.

Feghouli idmanda da yok!
G.SARAY, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tek antrenman ile günü tamamladı. Savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durulurken, taktik oyunlar sonrasında idman noktalandı. Alanya maçında ilk 11'e alınmayan ve yedek bırakılan Feghouli dünkü antrenmana çıkmadı. Önceki gün sırt ağrıları nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan Cezayirli yıldızın bu nedenle çalışmaya katılmadığı bildirildi. Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Linnes antrenmanda yer almadı.

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Babel paradoksu!
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