Feghouli Galatasaray'ın Erzurum kadrosunda yer almadı

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 6 puan gerisinde kalan Galatasaray, 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda BB Erzurumspor'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu açıklandı. Geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde Fatih Terim tarafında yedek bırakılan Feghouli, BB Erzurumspor mücadelesinin kamp kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'dan yapılan idman ve kamp kadrosu açıklaması şöyle:
"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in altıncı haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda gruplar hâlinde pas çalışması yapıldı.
Antrenmanın ana kısmında teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, karşılaşma için bugün saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Erzurum'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.
Takımımızın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk. "