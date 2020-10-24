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'tan Welinton açıklaması! ...

Son dakika haberleri... Beşiktaş, adı son günlerde ’ın takımıyla anılan Brezilyalı stoperi ile ilgili bir açıklama yayımladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 12:29 Son Güncelleme: 24.10.2020 12:38 ABONE OL
Beşiktaş'tan Welinton açıklaması! Transfer...

Beşiktaş, adı son günlerde Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla anılan Brezilyalı stoperi Welinton Souza ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

"Futbolcumuz Welinton Souza'nın Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübüne transfer olacağı yönünde medyada bir süredir yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır.

Kulübümüze, Welinton Souza için ne haberde iddia edilen kulüpten ne de başka bir kulüpten herhangi bir teklif gelmemiştir.

Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaş'tan Welinton açıklaması! Transfer...
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