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'den olay sözler!

defalarca ’dan kopartıldığını vurgularken, tüm düşüncelerini açıklıkla dile getirdi: "Ben 2-3 senedir burada olan biri değilim, 50 senedir bu camianın içindeyim. Sanılmasın ki içeride ve dışarıdakilerin hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyorum. Kimsenin ne arkasında ne de yanındayım"

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Fatih Terim'den olay sözler!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında açtı ağzını yumdu gözünü. İşte çok konuşulacak o sözler: "Kaybettiğinizde suçlu tek kişi ama kazandığınızda kazanan herkestir bizde de böyle oldu. Ben defalarca Galatasaray ve G.Saray taraftarından kopartıldım. Sonrasında haklılığımız ortaya çıktı. Bu sefer gelirken taraftara bir söz verdim. Bu sözümü tutmaya çalışıyorum. Benim için asıl olan Galatasaray ve taraftarıdır. Bu yüzden sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Ben 2-3 senedir burada olan biri değilim, 50 senedir bu camianın içindeyim. Sanılmasın ki içeride ve dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyorum. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki kimsenin ne arkasında ne de yanındayım."

'SAÇMA SAPAN KARTLAR'
Fatih Terim, Erzurumspor galibiyetini şu sözlerle değerlendirdi: "Zaman zaman iyi olmasak da oyunun genelinden memnunum. Maç kontrolümüzde geçti, daha önce koparabilirdik ama olmadı. Üç puan küçük de olsa bir moral oldu. Erzurumspor maçları bir şeylerin başlangıcı oluyor, umarım bu da öyle olur." Tecrübeli çalıştırıcı, geçen hafta Etebo bu hafta da Falcao'nun gördüğü kırmızı kartlar için şunları söyledi: "Etebo'nun ikinci sarısından önce, Alanyalı 9 numaranın (Bareiro) Luyindama'ya müdahalesi var. Luyindama 'Ah' demediği için bir şey yok. Falcao hiç kırmızı kart görmedi. Herhalde dediler ki; "Biz bunu atalım, rekor bizde olsun" Saçma sapan kartlar yani. Bizim artık 11'e 10 oyun üzerine antrenman yapmamız gerekiyor."



PROTOKOLDE İZDİHAM!
2011'de yenilenen Kazım Karabekir Stadı'nda loca olmadığı için kulüp görevlileri ilginç bir çözüm buldu ve protokol tribünü doldu taştı. Koronavirüs sürecinde kulüplere 25'er kişilik liste izni verilirken, dün Erzurum'da bu sayı 2-3 katını aştı.

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Erzurumspor'u 2-1 yenen Galatasaray, ligde Şubat 2020'den (3-1 F.Bahçe) bu yana ilk kez gol yediği bir deplasman maçından galip ayrıldı (7 maç).

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Fatih Terim'den olay sözler!
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