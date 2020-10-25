Fatih Terim'den olay sözler!

Fatih Terim defalarca Galatasaray’dan kopartıldığını vurgularken, tüm düşüncelerini açıklıkla dile getirdi: "Ben 2-3 senedir burada olan biri değilim, 50 senedir bu camianın içindeyim. Sanılmasın ki içeride ve dışarıdakilerin hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyorum. Kimsenin ne arkasında ne de yanındayım"
Giriş Tarihi: 25.10.2020ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında açtı ağzını yumdu gözünü. İşte çok konuşulacak o sözler: "Kaybettiğinizde suçlu tekkişi ama kazandığınızda kazananherkestir bizde de böyleoldu. Ben defalarca Galatasaray ve G.Saray taraftarından kopartıldım. Sonrasında haklılığımız ortaya çıktı. Bu sefer gelirken taraftarabir söz verdim. Bu sözümü tutmaya çalışıyorum. Benim için asıl olan Galatasaray ve taraftarıdır. Bu yüzden sabırla sessiz kalmayaçalışıyorum. Ben 2-3 senedir burada olan biri değilim, 50 senedir bu camianın içindeyim. Sanılmasın ki içeride ve dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyorum. Galatasaray taraftarına sözümvar ama bilinsin ki kimsenin nearkasında ne de yanındayım."
'SAÇMA SAPAN KARTLAR'
Fatih Terim, Erzurumspor galibiyetini şu sözlerle değerlendirdi: "Zaman zaman iyi olmasak da oyunun genelinden memnunum. Maç kontrolümüzde geçti, daha önce koparabilirdik ama olmadı. Üç puan küçük de olsa bir moraloldu. Erzurumspor maçları bir şeylerin başlangıcıoluyor, umarım bu da öyle olur." Tecrübeli çalıştırıcı, geçen hafta Etebo bu hafta da Falcao'nun gördüğü kırmızı kartlar için şunları söyledi: "Etebo'nun ikinci sarısından önce, Alanyalı 9 numaranın (Bareiro) Luyindama'ya müdahalesi var. Luyindama 'Ah' demediği için bir şey yok. Falcao hiç kırmızı kart görmedi. Herhalde dediler ki; "Biz bunu atalım,rekor bizde olsun" Saçma sapan kartlar yani. Bizim artık 11'e 10 oyun üzerine antrenman yapmamız gerekiyor."
PROTOKOLDE İZDİHAM!
2011'deyenilenen Kazım Karabekir Stadı'nda loca olmadığı için kulüp görevlileri ilginç bir çözüm buldu ve protokol tribünü doldu taştı. Koronavirüs sürecinde kulüplere 25'er kişilik liste izni verilirken, dün Erzurum'da bu sayı 2-3 katını aştı.
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Erzurumspor'u 2-1 yenen Galatasaray, ligde Şubat 2020'den (3-1 F.Bahçe) bu yana ilk kez gol yediği bir deplasman maçından galip ayrıldı (7 maç).