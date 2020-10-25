Fatih Terim'den olay sözler!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında açtı ağzını yumdu gözünü. İşte çok konuşulacak o sözler: "Ben defalarca Galatasaray ve G.Saray taraftarından kopartıldım. Sonrasında haklılığımız ortaya çıktı.Bu sözümü tutmaya çalışıyorum. Benim için asıl olan Galatasaray ve taraftarıdır. Bu yüzdenBen 2-3 senedir burada olan biri değilim, 50 senedir bu camianın içindeyim. Sanılmasın ki içeride ve dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyorum.Fatih Terim, Erzurumspor galibiyetini şu sözlerle değerlendirdi: "Zaman zaman iyi olmasak da oyunun genelinden memnunum. Maç kontrolümüzde geçti, daha önce koparabilirdik ama olmadı.Tecrübeli çalıştırıcı, geçen hafta Etebo bu hafta da Falcao'nun gördüğü kırmızı kartlar için şunları söyledi: "Etebo'nun ikinci sarısından önce, Alanyalı 9 numaranın (Bareiro) Luyindama'ya müdahalesi var. Luyindamademediği için bir şey yok. Falcao hiç kırmızı kart görmedi. Herhalde dediler ki;Saçma sapan kartlar yani. Bizim artık 11'e 10 oyun üzerine antrenman yapmamız gerekiyor."2011'deyenilenen Kazım Karabekir Stadı'nda loca olmadığı için kulüp görevlileri ilginç bir çözüm buldu ve protokol tribünü doldu taştı. Koronavirüs sürecinde kulüplere 25'er kişilik liste izni verilirken, dün Erzurum'da bu sayı 2-3 katını aştı.Erzurumspor'u 2-1 yenen Galatasaray, ligde Şubat 2020'den (3-1 F.Bahçe) bu yana ilk kez gol yediği bir deplasman maçından galip ayrıldı (7 maç).