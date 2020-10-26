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'den maç öncesi takıma ziyaret

Başkanı , Siyah-beyazlıların 'in 6. haftasında deplasmanda Denizlispor'a konuk olacağı maç öncesinde takıma moral ziyaretinde bulundu. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 26.10.2020 18:41 ABONE OL
Ahmet Nur Çebi'den maç öncesi takıma ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-beyazlıların deplasmanda Denizlispor'a konuk olacağı maç öncesinde takıma moral ziyaretinde bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada;

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Futbol Takımımızın kamp yaptığı otelde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada, siyah-beyazlılarımıza Yukatel Denizlispor maçında başarılar diledi." ifadelerine yer verildi.

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Ahmet Nur Çebi'den maç öncesi takıma ziyaret
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