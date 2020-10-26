Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasında son dönemde ipler gerilmişti.

Başkan Mustafa Cengiz ve Terim'in karşılıklı açıklamaları sonrasında deneyimli hocanın görevine son verileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bugün iki taraf bir toplantı gerçekleştirdi.

Türk Telekom Stadı'ndaki toplantının ardından herhangi bir sorun olmadığı ve yola devam edileceği vurgulandı. Öncelikle Fatih Terim, Twitter hesabından, "Her şey yolunda" şeklinde bir tweet attı.

Daha sonra ise Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da kritik toplantı sona erdi