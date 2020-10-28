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'den Macron'a sert sözler

Geçtiğimiz sezon forması giyen Fransız futbolcu , Emmanuel Macron'un son dönemde yaptığı İslam ve karşıtı sözlerine sert bir dille cevap verdi. Rami, Fransa Cumhurbaşkanı'na, "Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Tiksiniyorum" ifadeleriyle seslendi.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 18:33 Son Güncelleme: 28.10.2020 18:41 ABONE OL
Adil Rami'den Macron'a sert sözler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına futbol camiası da sessiz kalmıyor. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir forması giyen Demba Ba, bir açıklama yapmıştı. Bugün ise geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Adil Rami, Macron hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Fransız oyuncunun açıklamaları şöyle: "Tüm kalbimle söylüyorum. Bugün hiç gururlu değilim, resmen tiksindim. Hatta kalbim kırıldı. Kırıldı çünkü biliyorum ki her şeye gülemeyiz. Hele böyle bir dönemde. Ve Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Kardeşim, Fransa çok kültürlülük ülkesi. Charlie'ye saldırıları desteklemiyorum ama bugün manşetlere baktığımızda, provokasyonları gördüğümde çok kırılıyorum ve utanıyorum. Çok utanıyorum, tamam sizi tanıma şansım oldu. Sorun yok, tamam Şeref Nişanı, Elysee Saray...

Açıkça söylüyorum, bu benim düşüncem. Tiksiniyorum. Ben yurt dışındayım, arada bir bakıyorum ama artık susamam. Tabii ki ben müslümanım. Tüm ibadetlerimi yerine getiremiyorum ama mükemmel bir insan olmaya çalışıyorum. Bilmelisin ki Müslümanlar mükemmelliğe yakın ama maalesef ben yapamıyorum. Bakıyorum ki en ufak bir sorunda hep Müslümanlar ön plana çıkartılıyor. Müslümanlara ön plana çıkaranlar küçücük bir azınlık, hatta azınlık bile değil, onlar deli. Macron, sen böyle şeylere izin veriyorsun. Hayır kabul etmiyorum."

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Adil Rami'den Macron'a sert sözler
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