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'ye müjdesi! resmen istedi

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen ve transfer döneminde sarı lacivertli takıma yaptığı önemli takviyelerle dikkat çeken 'dan bir transfer müjdesi daha! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 10:49 Son Güncelleme: 28.10.2020 11:05 ABONE OL
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Emre Belözoğlu resmen istedi

'de uzun yıllar forma giydikten sonra futbola geçtiğimiz sezon nokta koyan , henüz resmi olarak açıklanmasa da sportif direktörlük görevine de çok hızlı başladı.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Emre Belözoğlu resmen istedi

'nin bu sezon yaptığı transferlerde başrolü oynayan Belözoğlu, kulübün 'Mohikan' isimli yeni taraftar uygulamasının lansmanında da adından söz ettirdi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Emre Belözoğlu resmen istedi

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Fabio Luciano ile eski basketbolcusu Gigi Datome'nin canlı yayına bağlanması esnasında İspanyolca ve İtalyanca tercümanlık yapan , Luciano'ya gönderdiği mesajıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Emre Belözoğlu resmen istedi

"BİZE SENİN GİBİ İYİ OYUNCULAR BUL!"
, 'nin en önemli stoperlerinden biri olan Luciano'ya "Bize kendin gibi iyi oyuncular bul. Buna ihtiyacımız var" dedi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Emre Belözoğlu resmen istedi

Luciano ise Emre'ye cevap olarak, "Bİrlikte oynamadık ama seninle aynı takımda oynamak harika olurdu. Rakipler için çok zorluk çıkarırdık" ifadesini kullandı. İkili arasında geçen bu diyalog, sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Emre Belözoğlu resmen istedi
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