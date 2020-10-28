Son dakika: Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Emre Belözoğlu açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sarı lacivertli takımda uzun zamandır genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'ın ayrılık ihtimali konuşuluyordu. Sarı lacivertli takımın yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu, konu hakkında açıklamalarda bulundu.



İşte Emre Belözoğlu'nun açıklaması

"Ömer Faruk'la ilgili bir süreç var, 15-20 güne kadar hızlanacak. Ailesi ve menajeriyle görüştük. Bizden beklentileri var, bizim de ondan beklentilerimiz var. Ona verilen değer, bugüne kadar hiçbir gence verilmedi. İnşallah çok büyük bir oyuncu olacak"

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