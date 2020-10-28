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Son dakika: 'den ayrılıyor mu? açıkladı!

Son dakika transfer haberleri... lacivertli takımda uzun zamandır genç yıldız 'ın ayrılık ihtimali konuşuluyordu. Sarı lacivertli takımın yeni sportif direktörü , konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 16:03 Son Güncelleme: 28.10.2020 16:24 ABONE OL
Son dakika: Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Emre Belözoğlu açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sarı lacivertli takımda uzun zamandır genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'ın ayrılık ihtimali konuşuluyordu. Sarı lacivertli takımın yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklaması
"Ömer Faruk'la ilgili bir süreç var, 15-20 güne kadar hızlanacak. Ailesi ve menajeriyle görüştük. Bizden beklentileri var, bizim de ondan beklentilerimiz var. Ona verilen değer, bugüne kadar hiçbir gence verilmedi. İnşallah çok büyük bir oyuncu olacak"

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Son dakika: Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Emre Belözoğlu açıkladı!
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