Dereağzı ve Samandıra birleşiyor

Fenerbahçe, sportif direktörü Emre Belözoğlu'na Başkan Ali Koç'un da katıldığı törenleresmen attırdı. Belözoğlu yeni görevindeki en önemli hamlesini ilk kez açıkladı:A Takım'daki ağabeyleriyle birlikte zaman geçirecekler. Fizik ve ruh olarak ayrı süreci birleştireceğiz.bir felsefe ortaya koyup, kendi evlatlarına inanan bir sistem oluşturmak, onları yurt dışında ülkelerini temsil edecek seviyeye getirmek.söylendi bana ama ben bu işe dört elle sarılacağım. Bu işi hep beraber sırtlayacağız." Başkan Ali Koç ise konuyla ilgili olarak,diye konuştu.Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun gerçek bir Mohikan olduğunu belirtip şunları söyledi: "Söz konusu F.Bahçe olunca limit tanımıyor. Biz genç ve inançlı bir ekibiz. Doğru planlama ile kalitemizi artırdık, maliyetimizi düşürdük. Fenerbahçe formasının ağırlığını bilen bir kadro kurduk. Tünelin sonunda büyük bir ışık görüyorum. Bu kadar transferi nasıl yaptık? Elden pek çok oyuncu çıktı. Moses büyük bir tasarruf getirdi. Kruse ile planlamamıştık ama gitmesi iyi olmuş. Isla, Hasan Ali, Mehmet Ekici kontratları bitti. Maaş yükü azaldı. Vedat Muriqi, Jailson çok tartıştık satalım mı, satmayalım mı diye ama iyi iş çıkardık. Oradan 22 milyon Euro geldi. Emre'nin en önemli görevi 50 küsur olan maliyetleri 30-40'lara düşürebilmek, bunu yaparken de şampiyonluğa ulaşmak. Öz kaynaktan oyuncu getirmek. Transfer bitti, şimdi altyapıya bakmaya başlıyor" dedi.Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşı Hagi ve eski teknik direktörü Fatih Terim'le ilgili Haber Global'e açıklamalarda bulundu. Hagi'nin Alex'ten daha iyi olduğunu kaydeden Belözoğlu, "Hagi'yi Alex'ten ayıran; o asker bir oyuncuydu. Asla pes etmez. Hagi Türkiye'de gördüğüm en büyük futbolcu" dedi. Fatih Terim ile ilgili de hep iyi düşünceleri olduğunu vurgulayarak, "Fatih Terim büyük bir teknik adam. Kariyeri de ortada. Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum. Başarısının devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.Belözoğlu görev tanımını şöyle yaptı: "Başkana bağlıyım. Futboldan sorumluyum. Altyapı için de yetkiliyim. Altyapı için cüretkâr bir sorumluluk istedim.Önümüzdeki süreçte daha dinamik bir çalışma sistemi görebilirsiniz."Yeni sportif direktör 'Bu kadar oyuncunasıl oynayacak' sorusuna şu yanıtı verdi:Ben kulübede olmayacağım. Samandıra'daki liderimiz Erol Bulut. Ona rahat ortam sağlama görevi de Volkan Ballı, Selçuk Şahin ve bende. Onun başarısı F.Bahçe'nin başarısı demek.Fenerbahçe'de en büyük sorun kaliteydi. Bunu toparladık. Planlamamız elini taşın altına koyacak oyunculardı. 5 milyon Euro'luk bütçemizi düşürmemiz gerekiyor. Bunun için de sportif başarının olması gerekiyor.Koç, oğlunun kendisinden "Alo Emre Abi" tişörtü çıkartmalarını istediğini belirtip, "Emre icraatlarıyla çocukları mutlu etti" dedi. Belözoğlu ise "Çocukların mutlu uyanmaları en büyük isteğim" diye konuştu.