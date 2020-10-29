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'tan Dorukhan'a 9 milyon TL

Başkanı , ile anlaşmanın ocak ayına bırakılmamasını istedi. Emre Kocadağ’ın yürüttüğü pazarlıklarda oyuncuya 9 milyon TL civarında garanti ücret ve başarı bonusu önerildi.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 29.10.2020 ABONE OL
Beşiktaş'tan Dorukhan'a 9 milyon TL

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenileme çalışmaları sürüyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü pazarlıkların ocak ayına kadar tamamlanarak anlaşma sağlanması talimatını verdi. Yönetim, siyahbeyazlı formayla üçüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki milli futbolcuya 350 bin euro olan maaşını Türk lirasına çevirecek şekilde yaklaşık 9 milyon TL önerdi.

Kulübün içinde bulunduğu şartlar gereği belirlenen rakamı aşmak istemeyen Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuya başarı bonusu içeriği de sundu. Avrupa'ya gitme hayali olan Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'taki geleceği, önümüzdeki üç aylık süreçte netlik kazanacak.

KARTAL'DAN ANLAMLI KAMPANYA
BEŞİKTAŞ ile BJK-Kabataş Vakfı, "Azerbaycanlı Çocuklarımız Üşümesin, Oyun da Oynayabilsinler" sloganı ile kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 12 Kasım'a kadar toplanacak oyuncak, atkı ve bereler, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na teslim edilecek.

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