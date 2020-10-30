Diagne'den Fatih Terim'e flaş talep!

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun kart cezalısı olmasından dolayı Ankaragücü maçına ilk 11'de başlaması beklenen Mbaye Diagne, Fatih Terim'den forma şansı istedi.

İDMANDA YEDEK TAKIMDA YER ALDI!

Terim'in son taktik antrenmanda Ryan Babel'i santrafor bölgesinde deneyerek Diagne'yi yedek takımda görevlendirmesinin ardından Terim ile bir görüşme yaparak ilk 11'de oynamak istediğini ifade eden Senegalli golcü, hocasına Ankaragücü maçında sahada olmak istediğini iletti.

FORMAYI İSTEDİĞİNİ İLETTİ

Kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Diagne, "Fiziksel olarak, mental olarak çok iyi durumda olduğumu hissediyorum. Formayı aldıktan sonra şansımı iyi kullanacağımı ve benimle anılan golcülük özelliklerimi sahaya yansıtacağıma inanıyorum" dedi.