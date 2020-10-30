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'tan flaş kararı!

'in 7. haftasında ile karşılaşacak olan 'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde 'nın durumu ise merak konusuydu. karşısında kötü bir görüntü sergileyen Sosa ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 11:29 Son Güncelleme: 30.10.2020 11:33 ABONE OL
Erol Bulut'tan flaş Jose Sosa kararı!

'de , hazır hale gelir gelmez ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Arjantinli futbolcu sezona çok iyi başladı, attığı gollerin yanı sıra sergilediği müthiş performansla alınan galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.

Erol Bulut'tan flaş Jose Sosa kararı!

Eski takımı 'a karşı geçen hafta oynanan maç ise Sosa için iyi geçmedi. Vasat bir futbol sergileyen tecrübeli orta saha oyuncusu ikinci yarı başlarken kenara geldi.

Erol Bulut'tan flaş Jose Sosa kararı!

Onun oyundan çıkmasının ardından oyunda üstünlüğü ele alan , peş peşe bulduğu gollerle skoru 0-1'den 3-1'e getirdi.

Erol Bulut'tan flaş Jose Sosa kararı!

'un bu hafta karşısında, Trabzon maçının ikinci yarısındaki kadroyu kullanabileceği öne sürülmüştü. Ancak Bulut'un Arjantinli yıldızdan bu kadar kolay vazgeçmeye niyeti yok.

Erol Bulut'tan flaş Jose Sosa kararı!

'Hepimiz güveniyoruz'

45 yaşındaki teknik adam, idmanların en iyilerinden biri olan Sosa ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Erol Bulut'tan flaş Jose Sosa kararı!

, Sosa'dan Trabzon maçını unutmasını isteyerek, "Böyle şeylere takılmayacak kadar tecrübeli bir oyuncusun. Bu hafta da 11'desin. Sadece ben değil, takımdaki herkes sana çok güveniyor" mesajını verdi.

Erol Bulut'tan flaş Jose Sosa kararı!

Hocasının bu desteği, 35 yaşındaki oyuncuya moral oldu. (Fanatik)

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Erol Bulut'tan flaş Jose Sosa kararı!
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