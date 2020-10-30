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'dan 4 ! Anlaşma sağlandı

ekiplerinden 'da gözler ara dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar ocak ayında büyük bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Aslan bu doğrultuda 2 isimle anlaşmaya varırken 2 isim de yolda. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 12:29 ABONE OL
Galatasaray'dan 4 transfer! Anlaşma sağlandı

Ara döneminin başlamasına daha 2 ay var, ancak 'da somut adımlar şimdiden atılmaya başlandı.

Galatasaray'dan 4 transfer! Anlaşma sağlandı

Teknik direktör 'le yapılan zirve sonrası alınan kararla birlikte, mevcut kadronun büyük ölçüde değiştirilmesi hedefleniyor.

Galatasaray'dan 4 transfer! Anlaşma sağlandı

Bu doğrultuda ocak ayı, tıpkı bir ana dönemi gibi kullanılacak. Hem gönderilecek isimler hem de alınması düşünülen oyuncularla ilgili girişimler yapılıyor.

Galatasaray'dan 4 transfer! Anlaşma sağlandı

Sarı-Kırmızılılar ilk olarak Henry Onyekuru ve Seri'yle anlaştı. İki oyuncunun da kiralanması konusunda Monaco ve Fulham'la gerekli temaslar kuruldu.

Galatasaray'dan 4 transfer! Anlaşma sağlandı

Görüşmelerin şu ana kadar olumlu seyrettiği ve iki oyuncunun da ocak ayında 'a katılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'dan 4 transfer! Anlaşma sağlandı

CİM BOM'DAN HABER BEKLİYORLAR

Ara operasyonu bununla sınırlı kalmayacak. ile yollarını ayırır ayırmaz 'ın prensip anlaşmasına vardığı Gary Rodrigues de Sarı-Kırmızılı kulüpten haber bekliyor. Yıldız futbolcu da, Al İttihad Kulübü'nden 1.5 sezonluğuna kiralanacak.

Galatasaray'dan 4 transfer! Anlaşma sağlandı

Yine Fatih hocanın çok istediği oyuncular arasında yer alan 'la da yeni bir görüşme gerçekleşti. Kulübü Düsseldorf'la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Milli forvet, 'ın tüm şartlarını kabul etti.

Galatasaray'dan 4 transfer! Anlaşma sağlandı

KENAN KARAMAN'DA BÜYÜK AVANTAJ

Sarı-Kırmızılılar, Kenan'ı uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya çalışacak. Alman kulübünün fiyat yükseltmesi halinde, oyuncunun sezon sonunda boşa çıkacak olması koz olarak kullanılacak.

Galatasaray'dan 4 transfer! Anlaşma sağlandı

Kenan'ın 'da oynamayı çok istemesi, 'un en büyük avantajı.

Galatasaray'dan 4 transfer! Anlaşma sağlandı

Operasyonun sorunsuz gerçekleşmesi halinde, Aslan iki hızlı kanat oyuncusu, bir oyun kurucu ve bir de forvete kavuşmuş olacak. (Fanatik)

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Galatasaray'dan 4 transfer! Anlaşma sağlandı
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