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Fenerbahçeli için geliyor

'nin yıldızı Fransız ekibi 'un kıskacında. 'nın güçlü ekibi Lyon, 'in devre arasında milli oyuncu Ozan Tufan'ı resmi olarak isteyecek.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 00:44 Son Güncelleme: 30.10.2020 03:58 ABONE OL
Lyon Fenerbahçeli Ozan Tufan için geliyor

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Kadıköy'de oynanan maçı Lyon'un gözlemcisi takip etmişti.

Uzun süredir milli oyuncuyu yakından takip eden Lyon'un devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Fransız ekibinin astronomik bir ücretle sarı-lacivertlilere teklif götüreceği bildirildi. Ozan Tufan geçtiğimiz sezondan beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Fenerbahçe Yönetimi'nin Lyon'a vereceği cevap ise merakla bekleniyor. Sarı-lacivertliler astronomik bir teklif gelmesi halinde transfere izin verecek.

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Lyon Fenerbahçeli Ozan Tufan için geliyor
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