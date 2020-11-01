Sergen Yalçın'dan Larin'e övgü

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor Vodafone Park'ta karşılaştı.

Kartal, Kanadalı golcüsü Larin ile 3 puana uzanmayı bildi. Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, tüm oyuncularından Larin gibi savaşmalarını istediğini belirtti.

Sergen Yalçın: Ljajic istediğimiz seviyeye gelirse...

"İzmir'le başlamak istiyorum. Vahim bir olay yaşandı. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu tür olaylar yaşanmaz ama depreme hazır değiliz, hazır olmamız lazım. Bunu söylediler sürekli olacağını. Bugün orada, yarın başka bir yerde. Deprem her an başımıza gelebilir. Ülke olarak hazır olmalıyız. Hazır değiliz demek ki. Futboldan uzak bir hafta sonu bence

Ağır savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Bu kadar savunan bir takımı açmak zor. Bekliyorlar, çok fazla bekliyorlar. Hatalardan yararlanmaya çalıştılar. Hatalardan yararlanacak bir durum da yoktu. Gol atınca maçın biteceği bir 90 dakika oynadık

Oyuncularım artık daha özverili. İstatistiklerimiz sürekli iyiye gidiyor. Milli araya gideceğiz. Sonrasında daha da iyi bir gidişat olabilir.

Özveriyle oynayan oyuncu farklı oluyor. Koşan, çabalayan, bir şeyler yapmaya çalışan oyuncunun görüntüsü farklıdır. Hemen Larin diyorsunuz, neden? Çünkü çabalıyor, savaşıyor. Tüm oyuncularımızdan bunu istiyoruz.

Geçen seneye göre farklı bir şablon, farklı bir kadro var. Biraz anlayış bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Zaman lazım. Bu galibiyetler bizi mutlu ediyor, nefes alıyoruz.

Takımımız bugün iyi oynadı. 11 kişi 30-40 metrede bekleyen takıma karşı bu ligde oynamak kolay değil. 5-6 pozisyonumuz var. Yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyoruz. Umarım bundan sonra işler daha iyi gider."