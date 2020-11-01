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Taraftarlardan 'e tepki! Isınma sırasında...

Son dakika haberleri... maçı öncesinde Teknik Direktör verdiği röportajda için "Hazır değil. Kaliteli oyuncu ancak sadece yetenek yetmiyor" açıklaması yaparken, Ljajic'in maç öncesinde eli belinde ısınması, taraftarın tepkisine neden oldu. İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 20:10 Son Güncelleme: 1.11.2020 20:53 ABONE OL
Taraftarlardan Adem Ljajic'e tepki! Isınma sırasında...

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı öncesi elleri arkada ısınan Adem Ljajic'e taraftardan tepki.

Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu futbolcuyla ilgili olarak "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" diyerek Ljajic'in form durumunu açıklamıştı.

Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Adel Ljajic'in tavırları tepkilere neden oldu. Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Adem Ljajic'in bu hareketi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Sırp futbolcuya tepki gösterdi.

Sergen Yalçın Ljajic'i neden oynatmadığını açıkladı

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Taraftarlardan Adem Ljajic'e tepki! Isınma sırasında...
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