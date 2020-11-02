Erol Bulut: Kim iyiyse ona şans veriyoruz

Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

Zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekibin deneyimli hocası Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

Bulut'un değerlendirmeleri şöyle:

"Güzel bir gidişatımız var. Rakibimiz Antalya, eksiklikleri var biliyorum. Hiçbir zaman onları hafife almıyoruz. Hocaları biliyorsunuz ayrıldı. Her zaman böyle takımlara karşı daha dikkatli olunması gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

Kimin oynaması yerine sahada kim daha iyisini veriyor ona bakmamız gerekiyor. Serdar iyi bir performans sergiledi o yüzden Serdar'ı seçtik."