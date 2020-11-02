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- maçının ardından 'tan açıklama! "Taç pozisyonlarını çalışıyoruz"

'in 7. haftasında , 'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın deneyimli hocası , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Antrenmanda taç atışlarını özellikle çalıştıklarını dile getiren Bulut, "Bugün tahmin ediyorum, taç atışından yakaladığımız 2 pozisyon var. Bu pozisyonlara çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Giriş Tarihi: 2.11.2020 23:03 Son Güncelleme: 2.11.2020 23:27 ABONE OL
Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından Erol Bulut'tan açıklama! Taç pozisyonlarını çalışıyoruz

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, çok pozisyona girdikleri maçta sonlara doğru biraz zorlandıklarını dile getirdi.

Rakip 10 kişi kalmasına rağmen maçı zora soktuklarını bunun da kendilerinden kaynaklandığını ifade eden Bulut, "11 tane net pozisyonumuz var. Baskılı oynamaya çalıştık, ikinci yarı daha iyi oynadık. Rakip bir pozisyonda golü buldu ve beraberliği sağladı. Futbolcularım çalışmaya, denemeyi bırakmadılar, son dakikaya kadar gol atmayı denedik. Yaptığımız ortalar, direkten dönen toplar, şutlar her şeyi denedik. Bugün tahmin ediyorum, taç atışından yakaladığımız 2 pozisyon var. Bu pozisyonlara çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık, yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"BASKILI OYNUYORUZ"

"İkinci yarı daha etkili oluyorsunuz sebebi nedir?" sorusuna Bulut, "Her maça ilk saniyeden itibaren yüzde yüz 100 konsantre şeklinde çıkıyoruz. Mücadelemizi yapıyoruz. İlk yarıda da istediğimiz oyunu sergilemeye çalışıyoruz. Bazen kilidi ikinci yarı açıyorsunuz. Futbolda bunlar normal şeyler. 1. dakikadan 90, 95. dakikaya kadar baskılı oynayan bir Fenerbahçe var" cevabını verdi.

"GOLLÜ MAÇLARDA OLACAK"

4 toplarının direkten dönmesinin değerlendirilmesini isteyen Erol Bulut, "Biraz konsantrasyon eksikliği, son vuruş beceriksizliği, vuruş kalitesi ama önemli olan o pozisyonlara girebilmek. 4, 5, 6 goller atacağımız maçlarda olacak. Yarından itibaren önümüzdeki Konyaspor maçına hazırlanacağız" açıklamasını yaptı.

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Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından Erol Bulut'tan açıklama! "Taç pozisyonlarını çalışıyoruz"
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